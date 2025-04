Asalto al Coliseum o descenso cantado, no hay más

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de abril 2025, 14:01 Comenta Compartir

Sin crédito y con urgencias varias. La UD Las Palmas rinde visita al Getafe de José Bordalás en el Coliseum este sábado (15.15 horas), donde los de Diego Martínez tendrán que sudar sangre si, por fin, quieren cambiar el rumbo de un año estrepitoso en todos los sentidos. No sabe lo que es ganar aún el conjunto grancanario en todo 2025, sumando tan solo cuatro puntos de los últimos 36 disputados. Casi nada. Una estadística que entierra todo tipo de ilusiones y condena, de momento, a los isleños al infierno de una Segunda División de la que luego será difícil salir, como acostumbra la categoría.

Restan ocho partidos. Bueno, ocho finales. 24 puntos por disputar y Las Palmas está ya a cuatro de la salvación. Quedan todavía bastantes puntos, pero la sombra de un 2025 fúnebre de resultados no augura tranquilidad alguna. Todo lo contrario, en la isla no reina optimismo, mucho menos después de caer en casa ante una Real Sociedad a la que, pese a su poderío, había que tumbar. En el vestuario existe una certeza: ganar al Getafe provocaría una reacción que acabaría manteniendo a la UDen Primera. Pero, en la otra cara de la misma moneda, no vencer sepultaría todavía más las opciones.

No será una batalla color arcoíris. Todo lo contrario. Espera, en sus dominios, un Getafe despiadado, carroñero y que huele la sangre como pocos conjuntos en la máxima categoría. Bordalás ha sabido explotar, pese a las dificultades del principio del curso, las virtudes de un equipo al que ha dotado de artes y artimañas en las que bailan como nadie. Contra una defensa rocosa, un fútbol vertical y los manejos estrictos del tiempo tendrá que competir Las Palmas. Todo eso sabiendo que la soga aprieta el cuello insular.

En el recuerdo, y como ejemplo esclarecedor, queda el 1-2 con el que el Getafe ganó en el Estadio de Gran Canaria. Los azulones aguardaron bien en su área y, tras errores amarillos, se pusieron dos tantos arriba. Januzaj recortó distancias y, pese a ir con todo Las Palmas, los puntos volaron para Madrid. Sobrevivió sobre el alambre el equipo de Bordalás, que ahora mismo respira calmado en la undécima posición de la tabla clasificatoria.

En el once titular no se esperan muchas sorpresas. Todo apunta a que Martínez repetirá con el que intentó meter mano a la Real. Horkas seguirá bajo palos y en la lanza de ataque la dupla Silva-McBurnie buscará el gol con el que saborear un triunfo que ya parece una utopía. Asalto al Coliseum o descenso. No hay más. El imperativo amarga la permanencia.

Posibles onces

Getafe: Soria; Borja Iglesias, Duarte, Alderete, Diego Rico; Arambarri, Luis Milla, Terrats, Bernat; Uche y Juanmi.

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Essugo, Javi Muñoz, Sandro, Moleiro; Fábio Silva y McBurnie.

Árbitro: Alberola Rojas (comité castellano-manchego).

Coliseum, 15.15 horas, TV Canaria, GOL y Movistar.