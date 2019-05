Araujo: «Tengo cuatro años de contrato y soy feliz aquí»

Sergio Araujo reconoció que el año del equipo ha sido malo y que en lo personal “también. He sufrido muchas lesiones y no estoy acostumbrado. No he podido disputar todos los partidos que me gustaría”.

“El partido del domingo es muy importante y tenemos que salir con todo” indicó acerca del próximo choque de los amarillos, además añadió que “estoy más tranquilo en cuanto al gol pero espero poder meter el domingo”, al tiempo que dijo sentirse muy a gusto jugando al lado de Rubén Castro.