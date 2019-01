Araujo no se ha incorporado al trabajo y apunta a baja contra el Majadahonda

No gana para disgustos la UD que, tras confirmarse el periodo de baja de Ruiz de Galarreta y Danny Blum, perderá casi con total seguridad también al delantero Sergio Araujo para la batalla del 7 de enero en Madrid ante el Rayo Majadahonda. El ariete, que continúa en Argentina a la espera de resolver trámites burocráticos, aún no ha podido desplazarse a Gran Canaria y, como consecuencia, todavía no ha entrenado con el equipo.

El propio club no pudo confirmar ayer a este periódico cuándo podrá volver el Chino, pero todo indica a que será baja para el primer partido de 2019. Sin duda, una baja bastante importante para una Unión Deportiva a la que le urge ganar ya.