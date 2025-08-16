¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 18:24 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

A un día para que ruede la pelota en el Estadio de Gran Canaria ya se siente la adrenalina correr por el cuerpo de todos los aficionados. También la de los jugadores de una UD Las Palmas que, por historia y por plantilla, está llamada a hacer grandes cosas y, cómo no, a pelear por el ascenso a Primera División. Tras las probaturas de pretemporada, ya el nuevo técnico amarillo, Luis García, tiene definidas sus jerarquías en el equipo.

Futbolistas que ya estaban y otros que han llegado nuevos se han ganado la confianza del entrenador y ahora mismo hay varios indiscutibles que, evidentemente, serán titulares en el estreno liguero (domingo, 20.30 horas) contra el Andorra en la jornada 1 que se disputará en el Estadio de Gran Canaria.

Por partes, y pese a que Horkas parte con ventaja en la portería, la llegada de José Antonio Caro hará que el croata sea más exigido. De momento será titular Dinko porque en pretemporada ha hecho méritos para seguir siendo el guardián de los palos.

Manu Fuster, Sergio Barcia y Mika Mármol apuntan al once titular. Cober

De campo, hay jugadores con unas jerarquías ya bien definidas, como son Viti Rozada, Mika Mármol, Sergio Barcia, Enzo Loiodice, Iván Gil y Manu Fuster. Salvo el primero, que sigue siendo duda por unas molestias físicas, todos serán titulares contra el Andorra de Ibai Gómez.

El ex del Oviedo podría condicionar la alineación, pues de no estar, la posibilidad de jugar con defensa de cinco —tres centrales y dos carrileros largos— coge fuerza. No se termina de confiar en una línea de cuatro en la que Marvin sea lateral derecho porque en tareas defensivas nunca no ha demostrado fiabilidad. En el eje de la zaga, Mika Mármol y Sergio Barcia serán los encargados de levantar un muro de hormigón. Cristian Gutiérrez saldrá también de inicio. La duda radica en, y siempre que no llegue Viti, quién será el tercer central:Enrique Clemente o Álex Suárez.

Por delante todo está definido, salvo algún ajuste y el fichaje de otro delantero más que se una al joven Lukovic. Enzo Loiodice es su bastión en la sala de máquinas. Cedeño y Amatucci pelean por ser su compañía. En tres cuartos, Iván Gil y Manu Fuster afrontan un campeonato donde deben ser capitales y lo harán después de una temporada en la que cuestionaron que nadie les diera una oportunidad.

En pretemporada, Luis García les ha dado esa confianza necesaria para que puedan exhibir todo el fútbol que llevan dentro. Son los elegidos para conectar con el delantero escogido. Todo, evidentemente, a falta de que Kirian, Jonathan Viera y Jesé estén en su máximo nivel físico. Porque luego habrá tortas para coger plaza en el once inicial.

Esa es la otra gran duda ahora mismo. Sory Kaba y Jaime Mata no gustan al entrenador por mucho que en sala de prensa juegue al despiste con su posible continuidad. Marc tampoco jugó un solo minuto en el último test de pretemporada. ¿Recoba o Ale García como falso nueve? ¿Uno de mediapunta y el otro como ariete? En breve se resolverá la ecuación, porque esto empieza ya.