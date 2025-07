Álex Suárez: «Soy el reflejo de la afición en el campo, me dejo el alma en cada partido»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de julio 2025, 18:42 Comenta Compartir

Después de renovar hasta el 30 de junio de 2028 con el «equipo de su vida», Álex Suárez se mostró alegre en la emisora oficial del club, UDRadio, donde admitió que se viene un año de mucho trabajo y avisó a los más jóvenes: «Debemos ir partido a partido». Desde su llegada a las filas del primer equipo en la temporada 2019-20, el central grancanario se ha convertido en pieza fundamental en los esquemas del club amarillo.

Analizó sus comienzos: «Llevo seis temporadas aquí y ya estoy listo para la séptima. Con 23 años jugaba en el Villa Santa Brígida siendo campeón de Tercera División. Sabía que era difícil recalar en la UD, pero un buen día recibí la llamada de Manolo Márquez. Ese año nos quedamos a cinco minutos de ascender a Segunda B, al final todo pasa por algo y el camino está escrito».

«Me siento muy querido y respaldado por el club, y la afición siempre me apoya. A veces sale, a veces no, pero me siento querido y agradecido. Soy el reflejo del cualquier aficionado de Las Palmas, me dejo el alma en cada partido. No siempre estaré de diez pero cuando esté de cinco seguiré dejándome el alma», aseguró.

Cuestionado por si hay ganas de comenzar una nueva temporada: «Necesitábamos desconectar porque trabajamos montón la temporada pasada y no se pudo conseguir el objetivo. Ahora hay mucho pibe, nueva cantera, pero todos estamos con ganas de sentirnos un equipo vencedor».

Llevamos tres días, pero creo que este año la gente va a disfrutar mucho con el equipo. Luis García y su cuerpo técnico están en sintonía con el club. Este año van a disfrutar mucho del equipo. Lo primero que nos dijo fue que disfrutáramos con el balón, pero cuando lo perdemos hay que correr», concluyó el defensa.