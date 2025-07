Luis García: «En un mundo del fútbol con prisas, todavía quedamos algunos románticos»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de julio 2025, 16:34 | Actualizado 17:19h. Comenta Compartir

Aterrizado hoy mismo desde Doha (Catar) con escala en Madrid, Luis García Fernández llegó para presentarse en sociedad y tomar la palabra. En un Volkswagen Tayron, el preparador asturiano exhibió sonrisa en Barranco Seco y saludó a todos los presentes. Con planta todavía de futbolista profesional, y sin tiempo para mucho, arrancó la comparecencia de prensa como nuevo técnico de la UD Las Palmas.

Escoltado por el presidente Miguel Ángel Ramírez, en primera fila, Patricio Viñayo y Nicolás Ortega, el nuevo entrenador se mostró motivado. «Quiero agradecer la confianza mostrada en mí. Vengo con mucha energía y ganas, sabiendo de la responsabilidad que este club conlleva. Tengo ganas de conocer a mis jugadores y a los chicos de la cantera. Debemos ser capaces de que los abonados se sientan identificados con este equipo. Soy una persona positiva y vengo con ganas. No podría estar en un club mejor», inició el nuevo jefe del banquillo de la UD Las Palmas.

«Elegir a la UD fue muy sencillo. La suerte que tenemos aquí es que el juego y la idea de juego con identificativos con el club. En un mundo con prisas, todavía quedamos algunos románticos. Quiero que seamos protagonistas, valientes, reconocibles… Nuestra gente está educada para jugar así y yo quiero el balón. Que seamos equipo y una familia con nuestra gente. Sabemos que la categoría es muy complicada», aseveró Luis García Fernández.

En tanto en cuanto a la temporada que espera, afirmó que «debemos ser responsables. Si el año pasado había 16 equipos que iban a pelear el ascenso, este año seremos 22. El ejemplo es el Mirandés. Descender de Primera no te garantiza nada».

«Tenemos que saber cuándo atacar lento o rápido, defender alto o bajo. Debemos ser adaptativos. Ser equipo y que todos entiendan su rol en cada momento», continuó el preparador.

Sobre Kirian, que pasó reconocimiento médico, halagó a la «persona» porque es el «ejemplo que queremos». «Es muy importante, no solo en el terreno de juego, sino dentro de la caseta. Cuando has sido jugador, hay cosas que las puedes oler. Me ha transmitido en muy poco su capacidad de liderazgo», siguió.

Cuestionado por los posibles refuerzos y las necesidades que tiene la plantilla, Luis García aseguró tener claros «los perfiles» que debe incorporar y avisó: «El mercado no tiene tiempos y es largo». Sobre Jonathan Viera, descartado por la dirección deportivo, indicó que «no suelo hablar de jugadores que no pertenecen al club» y que «los roles tienen sus responsabilidades, los fichajes los hace el director deportivo y el presidente; yo solo puedo aportar perfiles».

Al mismo tiempo, no quiso dar pistas sobre los jugadores que pueden estar en la rampa de salida, a la vez que desea que los canteranos «tiren la puerta abajo» y que no sean «tímidos».

No va a mirar el DNI ni la fecha de nacimiento de los jugadores del filial, de los que espera mucho atrevimiento y hambre de gloria, poniendo como ejemplo a «Lamine Yamal», que a su edad está siendo el futbolista más determinante del mundo. También elogió a García Pimienta y dijo que todo el mundo cuenta para él. Eso sí, al respecto de una posible salida de Mika Mármol, negó que sea algo que le corresponda a él decidir.

Luis Helguera, director deportivo, dijo que «encajan» bastante bien la UD y Luis García por el modelo de trabajo y de cantera. «Empezaremos a definir la plantilla y será una temporada ilusionante», expuso el gestor.

