Álex Suárez clausura su Campus de verano
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 14 de agosto 2025, 16:33
El central de la UD ha acudido este jueves al campo Juan Guedes de Tamaraceite para proceder a la clausura de la segunda edición de su Campus de Verano y que se ha desarrollado con éxito a todos los niveles desde el pasado 4 de agosto.
Con plazas agotadas y un programa deportivo y educativo de primer nivel y a cargo de un cualificado equipo de entrenadores, los alumnos han disfrutado de unas jornadas de convivencia inolvidables. La presencia del ídolo que apadrina esta iniciativa ilusionó a todos a la hora de recoger su diploma acreditativo y que todos guardarán como un tesoro.
