Alex Suárez en la clausura de su campus de verano
Alex Suárez en la clausura de su campus de verano

Álex Suárez clausura su Campus de verano

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:33

El central de la UD ha acudido este jueves al campo Juan Guedes de Tamaraceite para proceder a la clausura de la segunda edición de su Campus de Verano y que se ha desarrollado con éxito a todos los niveles desde el pasado 4 de agosto.

Con plazas agotadas y un programa deportivo y educativo de primer nivel y a cargo de un cualificado equipo de entrenadores, los alumnos han disfrutado de unas jornadas de convivencia inolvidables. La presencia del ídolo que apadrina esta iniciativa ilusionó a todos a la hora de recoger su diploma acreditativo y que todos guardarán como un tesoro.

