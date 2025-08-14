Álex Suárez clausura su Campus de verano

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 16:33 Comenta Compartir

El central de la UD ha acudido este jueves al campo Juan Guedes de Tamaraceite para proceder a la clausura de la segunda edición de su Campus de Verano y que se ha desarrollado con éxito a todos los niveles desde el pasado 4 de agosto.

Con plazas agotadas y un programa deportivo y educativo de primer nivel y a cargo de un cualificado equipo de entrenadores, los alumnos han disfrutado de unas jornadas de convivencia inolvidables. La presencia del ídolo que apadrina esta iniciativa ilusionó a todos a la hora de recoger su diploma acreditativo y que todos guardarán como un tesoro.

Temas

Verano

Tamaraceite