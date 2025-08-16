Abran paso a la UD de Luis García

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 18:19 Comenta Compartir

Llegó la hora de la nueva UD, que estrena ilusiones y candidatura a todo en una temporada en la que parte con la mejor de las consideraciones. Con la prudencia que se impone al inicio del camino y en una categoría que castiga la egolatría, pocas dudas caben de que el mayor enemigo de este proyecto va a ser, precisamente, la autocomplacencia. Por presupuesto, plantilla, calidad y cantidad de refuerzos, empuje social y pedigrí, no hay club que iguale estos parámetros. Pero el campo y la pelota solo entienden de esfuerzos y aciertos, de nada vale una cartelera pomposa si no se mete la pierna. Y ahí radica la misión fundamental de Luis García: llevar al césped inversión y expectativas. Son reiterativas las veces en las que el entrenador ha avisado de que aguarda un proceso largo y que requerirá el máximo de todos. No va a alcanzar con poner el modo ahorro y cumplir. Y hay que ponerse a la faena desde ya. Aquí no hay tiempo ni paciencia. Todo se demanda por la vía de la inmediatez y más cuando se compite en Segunda División, un escenario que se interpreta como de tránsito, nada definitivo ni estacionario.

El verano se ha hecho largo a la espera del fuego real, que es lo que da de comer y motiva. De hecho, los amistosos dejaron menos sustancia que los fichajes, siempre con el foco puesto en el campeonato y su veneno adictivo de los puntos. Viera, Jesé, Recoba, Barcia, Cedeño, a última hora Ludovic... Interesante desfile de altas para un rearme que también pasa por los Álex Suárez, Viti, Horkas, Sandro, Mármol o Kirian, supervivientes del naufragio que dejó el último descenso. Encontrar la mezcla perfecta entre lo que había y lo que ha llegado llevaría a la fórmula magistral que se persigue. No será algo automático esa sincronización general, pero mejor ajustar todo desde el respaldo clasificatorio, con resultados como cimiento. El valor de empezar ganando ni se discute.

Ampliar Ibai Gómez, entrenador del FC Andorra.

La primera prueba viene con el Andorra, un recién ascendido en el que su entrenador, Ibai Gómez, ejerce de cara conocida junto a la de Gerard Piqué, su máximo accionista. Jugador de gran pie en su época, con larga carrera en el Athletic y Alavés, vinculado a la UD en el tramo final de su carrera con negociaciones que no culminaron, Ibai emprende su primer desafío en los banquillos tras una exótica etapa como seleccionador de la República Dominicana y un año con el Arenas de Guetxo, al que ascendió a Primera REF. Le han dado las riendas del Andorra en Segunda y quiere agarrarse con todo a esta oportunidad. Podrá contar con casi todos sus hombres, algunos inscritos sobre la bocina, y, por el estilo que predica, no se anuncia un visitante colgado del larguero, aunque todo lo que sea puntuar en el Gran Canaria seguro que le cuadra.

Ampliar Horkas, uno de los indiscutibles de esta UD en Segunda.

En la UD los condicionantes son conocidos. Viera apunta a que no estará, Viti anda contrarreloj por sus molestias y Jesé, ya con algo de rodaje, llega a tiempo. El once apunta a previsible por los últimos ensayos, con los galones ya bien definidos: Horkas, Barcia, Álex Suárez, Mármol, Cedeño, Loiodice y Recoba como ejes vertebrales hasta la progresiva entrada de Viera y con Sandro y Kirian, los otros capitanes, todavía a semanas de sumarse a la causa. En este paréntesis se espera que Iván Gil, Fuster, Pejiño, Ludovic o Amatucci, entre otros, den un paso al frente y pueden aprovechar que los minutos están menos caros. Hay profundidad de recursos en ese empeño manifiesto y de que todos han hecho bandera y que no es otro que el de regenerar la ilusión en una afición que ya ha puesto su parte, la de abonarse, y que ahora demanda correspondencia. Por hoy se empieza.

- Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, Barcia, Mika Mármol; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Cristian Gutiérrez; y Recoba.

Andorra: Nico Ratti; Carrique, Gael Alonso, 'Bomba', Imanol; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Alvaro Martín, 'Lauti' De León y Manu Nieto.

Árbitro: Luis Bestard (Comité Balear).

Campo: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 20.30.