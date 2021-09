El tridente del líder que amenaza a la UD

Un ataque de vértigo y de viejos conocidos. La Ponferradina medirá fuerzas mañana (17.15 horas) ante la UD Las Palmas con un tridente con pasado amarillo. Yuri, emblema del club blanquiazul y que lleva ya tres goles en seis encuentros, lució la elástica del combinado grancanario en la temporada 2007-08. Edu Espiau, hasta el curso pasado, defendía el escudo a las órdenes de Pepe Mel. Y Dani Ojeda reventó la cuenta de goles en los filiales, con más de 450 tantos como canterano.

El buen hacer de la delantera ha colocado a la Ponfecomo el rival a batir actualmente en la categoría de plata del fútbol español. Con 15 puntos de 18 posibles (cinco victorias y una sola derrota), los del Bierzo están marcando el ritmo en Segunda División. La jornada pasada, sin ir más lejos, aplastó en su feudo al Málaga (4-0). Yuri atesora ya tres tantos y una asistencia en los seis choques que ha jugado. Dani Ojeda también ha visto puerta en lo que va de curso, con una diana, y es otro fijo para Jon Pérez Bolo. Edu Espiau, de los de arriba, es el único que tiene la pólvora mojada, pero está con ganas luego de no disfrutar de las oportunidades que se merecía la campaña anterior.

Todos con pasado en la Unión Deportiva y todos con hambre para sacar los colmillos en el recinto de Siete Palmas. Yuri no tuvo fortuna en la isla y luego se marchó a la Ponferradina a golear. Espiau no gozó de minutos para demostrar calidad y Dani Ojeda afrontará una revancha particular, ya que Las Palmas no ejecutó el acuerdo que tenía con el punta para vestir los colores amarillos este mismo curso. Sin duda, a falta de un día para pelear contra el airoso líder, ya suenan tambores de guerra.

Con la duda de Raúl Navas en el eje de la zaga, todo hace indicar que Curbelo acompañará a Ferigra para tratar de poner el candado en la portería

Mientras, en Barranco Seco se preparan para convertir el Gran Canaria en un fortín y dejar al primer clasificado en la tabla con la miel en los labios. Con la duda de si llegan o no Raúl Navas y Sergio Ruiz, cosa que se antoja sumamente complicado, Eric Curbelo y Ferigra se postulan como el antídoto para frenar a una Ponferradina que, además, cuenta con un Naranjo que viene de destrozar al Málaga con un doblete. Y, por si fuera poco, que ha sumado recientemente para la causa a un jugador como Sergi Enrich, delantero ya consolidado en Primera División y que en el Eibar exhibió virtudes.

Con todo, la defensa de Las Palmas tendrá que mostrar su mejor versión para impedir que el líder puntúe a domicilio. Y ya es hora de lograr otro triunfo.