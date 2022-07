Nadal abandona Wimbledon: «Así no puedo ganar partidos» El balear no disputará finalmente la semifinal del Grand Slam británico que le debía medir a Nick Kyrgios este viernes por una microrrotura fibrilar en el abdomen

Rafa Nadal no disputará finalmente la semifinal de Wimbledon que le debía medir al australiano Nick Kyrgios este viernes por la microrrotura fibrilar de siete milímetros que se produjo en su encuentro ante el estadounidense Taylor Fritz, al que derrotó en cinco sets incluso en condiciones físicas precarias.

Así lo ha anunciado el tenista balear en una rueda de prensa convocada esta tarde, tras medir sus sensaciones en un suave entrenamiento que ha acabado por confirmar los malos presagios.

«He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es solo que no pueda sacar a la velocidad adecuada, es que tampoco puedo hacer el movimiento normal para sacar. Por respeto a mí mismo no quiero salir sin poder jugar al nivel que necesito en dos partidos así», explicó el bicampeón sobre la hierba londinense, con cara de circunstancias.

«Lo más importante para mí es la felicidad, el esfuerzo que he puesto para estar aquí. No puedo arriesgar más aun y estar dos o tres meses para estar fuera de las canchas. Es mi decisión, tengo que vivir con ella y no puedo decir otra cosa. Estoy muy triste», valoró a continuación, antes de reconocer su tristeza por tener que parar en un momento en el que se veía con «opciones» de ganar Wimbledon por tercera vez dadas sus sensaciones de juego.

«Vengo arrastrando esto desde hace unos días, lo que pasa es que ayer se incrementó bastante. Con el 3-1 noto dolor pero siempre esperas que se solucione. Ya con el 4-3 siento latigazos con el saque y ahí ves que no va bien. Luego se te pasan mil cosas por la cabeza», detalló Nadal en relación al momento en el que comenzó a ser consciente de un problema físico que ha acabado por apartarle del tercer Grand Slam de la temporada.