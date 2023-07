Paula Badosa no aguanta más

Paula Badosa aguantó 37 minutos y dijo basta. La española, que se había sacudido por fín su mala suerte de no haber logrado jugar ni en el Open de Australia ni Roland Garros por sendas lesiones, se tuvo que retirar de su participación de Wimbledon tras resentirse de sus dolores de espalda.

La jugadora, de 25 años y nacida en Estados Unidos, cedió ante Marta Kostyuk (6-2, 1-0 Ret.) y puso fin a su aventura londinense sobre hierba, por lo que España se queda sin representación femenina en tercera ronda de del tercer 'Grand Slam' de la temporada por primera vez desde 2014.

Mucho ánimo @paulabadosa

Se tiene que retirar la española por la lesión que sufre en la espalda.

Badosa, instalada en el puesto 35 del ranking de la WTA, había regresado a las pistas nueve meses y cuatro días después de su última aparición en un gran escenario. Su debut ante Alison Riske fue esperanzador. Una victoria que no lograba desde la que firmó el pasado 30 de agosto en Nueva York. Sin ritmo de competición decidió jugar por cabezonería, ya que una fractura por estrés en la vértebra L4 le dejaba sin opciones de pisar el 'All England Lawn'.

«Es una lesión delicada, lenta, que haga lo que haga, me perjudica, pero de momento me han dicho que no hay mucho riesgo. Soy una persona que me gusta ir un poco al límite», había indicado la jugadora tras su reaparición el miércoles. Las buenas sensaciones se acabaron.