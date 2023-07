Alcaraz: «Aprendí muchísimo de Roland Garros y lo gestioné de otra manera»

Carlos Alcaraz llevó a la perfección las recomendaciones de Juan Carlos Ferrero antes de medirse a la leyenda de Djokovic en Wimbledon, donde tuvo que hacer un ejercicio mental de estar mucho más tranquilo que en aquellas semifinales erráticas de Roland Garros. El español, número uno del mundo y flamante ganador sobre la hierba de Londres, gestionó de otra manera la final en la que se impuso al serbio porque aprendió muchísimo de lo ocurrido en la tierra batida de París. Si agrandaba más al gigante sería imposible ganarlo. «Hablamos de cómo enfocarlo a nivel mental y táctico, pero la clave fue que me preguntó: '¿este es tu sueño?', yo le dije que sí y me dijo 'pues hay que ir a por ello. No es hora de tener miedo. Tú has nacido para estar en este tipo de situaciones y vamos a cumplir el sueño'», se sincera en una entrevista este lunes el joven de El Palmar, que en aquel partido en París fue víctima de calambres por culpa de la tensión.

«De los errores se aprende y creo que soy un chico que eso lo hace bastante bien. Uno no se puede estancar en los fallos que comete sino aprender e ir mejorando». Mucho ha llovido desde entonces y Carlos ha demostrado tener el don de los grandes a sus 20 años. Aunque empiece nervioso se templa poco a poco a base de confianza y concentración. «Cuesta creérselo uno mismo, es algo muy grande. Aún no lo he asimilado ¡Soy campeón de Wimbledon!», recalca el jugador que dice ponerse vídeos de Roger Federer y Andy Murray para mejorar sus prestaciones sobre hierba, en donde ha demostrado estar a la altura de los más grandes.

«Lo he hecho por mí, no por el cambio generacional, ganar a Djokovic a su mejor nivel, en este escenario. Ganarle tras diez años imbatido en esta pista es increíble, nunca lo olvidaré. Es bueno para la nueva generación verme a mí ganarle, para que vean que se puede hacer. Es bueno para mí y para los jóvenes», resaltó Alcaraz después de que el serbio asegurara que es una mezcla del 'Big Three'.«Es una locura que haya dicho eso, pero me considero un tenista muy completo, tengo los tiros, la fortaleza física y mental. Probablemente tenga razón, pero no quiero pensar en ello. He visto grandes leyendas ganar este trofeo, partidos épicos y siempre he querido ser parte de ello. Poder decirlo y sentirlo es un sueño hecho realidad», manifestó.

En cuanto a si el tenis empieza una nueva era a partir de su victoria el domingo en el All England Tennis Club, el tenista considera se muestra prudente y aunque, haya para gente que esto pueda ser así, para él, «mientras estén Djokovic y Nadal ese debate tiene que esperar, hay que disfrutar de esas leyendas lo máximo que podamos». El debate volverá más pronto que tarde. El murciano apunta durante los encuentros con la prensa que no se considera un elegido: «Esto se consigue simplemente a base de trabajo, no hay secretos», indica el jugador que ahonda en que «simplemente he creído en mí en todo momento, aunque obviamente, detrás de todo estoy hay muchísimo, muchísimo trabajo».

Del partido del domingo, el tenista aseguró que se puso algo nervioso ante el arrollador inicio de Djokovic en el primer set (6-1), algo que le dejó claro que debía cambiar la forma en la que estaba jugando y debía apurar aún más las opciones que tenía ante el serbio. «Si no aprovechaba mis oportunidades, me iba a pasar facturas y volvería a ir a remolque», remarcó. Un momento clave fue el 'tie-break' del segundo set, que afrontó ante un rival que había tenido éxito en los 15 anteriores que había jugado en un 'Grand Slam'. «Me dio muchísima confianza para seguir creyendo en que podía ganar», sentenció.

Alcaraz dice que no es nada prepotente, que simplemente tiene mucha confianza en sí mismo, y que una de las claves por las que genera tanta expectación es por su «sencillez tanto fuera como dentro de la pista». «No cambio nada, soy un chico muy cercano, y no tengo problemas en pararme con la gente».