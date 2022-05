El momento de Paula Badosa

«Tengo una espina clavada del año pasado», admitió Paula Badosa, que se frenó en cuartos de final de la pasada edición de Roland Garros y que ve en el Grand Slam parisino la gran oportunidad para por fin consolidarse en estos torneos.

No atraviesa su mejor momento, eso sí, puesto que no gana tres partidos seguidos desde marzo en Indian Wells y porque la gira de arcilla ha sido muy pobre para lo que está acostumbrada. No pasó de tercera ronda en Madrid ni Roma y el mejor resultado fueron las semifinales de Charleston, un torneo menor.

Roland Garros es su casa, donde ganó el torneo júnior en 2015 y donde comenzó en 2021 un ascenso que culminó con el título en Indian Wells y el número dos del mundo hace unas semanas. En su camino a la final de Roland Garros, Badosa debutará contra Fiona Ferro, se podría medir en segunda ronda con Kaja Juvan en segunda ronda, con Veronika Kudermetova en tercera, con Elena Rybakina en octavos de final y con Danielle Collins o Aryna Sabalenka en cuartos de final. En semifinales, lo que supondría su mejor resultado en un grande, esperaría una Iga Swiatek que suma 28 encuentros seguidos ganados en el circuito, mientras que para la final quedaría Barbora Krejcikova.

La otra gran opción española es la de una Garbiñe Muguruza que atraviesa una grave crisis de resultados. Fue a Rabat a jugar la semana previa a París y no pudo pasar de octavos de final, culminando una gira de arcilla en la que solo ha ganado dos partidos. Muguruza debutará en el torneo que la coronó en 2016 contra la estonia Kaia Kanepi, a la que derrotó en su único enfrentamiento en Australia 2014.