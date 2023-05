Nadal pone «punto y aparte» a su carrera

Rafa Nadal no estará en Roland Garros, ni en los torneos después de París. El balear pone «punto y aparte» a su carrera deportiva y apunta a 2024 como su último año en el circuito. «La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos trabajado sin parar, siempre con la vista puesta en siguientes objetivos. Y el último, el más importante, que es Roland Garros, se hace imposible, con lo cual no voy a poder ir después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que supone y lo difícil que es para mí. No es una decisión que tomo yo, la toma mi cuerpo», explicó el de Manacor en una rueda de prensa organizada este jueves en su academia.

«No tengo intención de jugar los siguientes meses. Han sido unos años estos últimos difíciles, los resultados cuando he jugado han sido de primer nivel, pero mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. La realidad es que de cara al exterior siempre quedan las victorias, los momentos buenos, pero a nivel personal, del trabajo diario, han sido años, después de la pandemia, han sido difíciles. Me ha costado tener una continuidad. sobre todo, por culpa del físico, he encadenado lesión tras lesión. Han sido años complicados, pero lo enmascaran los grandes resultados», añadió el español.

Nadal no puso una fecha de regreso, pero apuntó a la Copa Davis que se jugará en noviembre en Málaga como posible vuelta al circuito. «Creo que no merezco terminar así, me he esforzado mucho como para que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para ello. Me gustaría encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año. Este sería mi objetivo parar para poder encarar mi último año para afrontarlo con garantías».

Con esta ausencia, Nadal perderá prácticamente todos los puntos que tiene en la clasificación ATP, pero no le faltarán invitaciones para todos los torneos que necesite, además de que podrá acogerse al ránking protegido y acceder a los eventos como top diez.

«Estoy bien, pero triste. Me he perdido una temporada importante. Me sentía a nivel tenístico preparado para luchar por las cosas importantes, pero a nivel físico no es así. Hay que aceptar las cosas. Si puedo entrar con ránking protegido, no quitarle invitaciones a nadie, bien. Si me tienen que dar invitaciones creo que eso me lo he ganado», afirmó Nadal, que es positivo de cara a ser competitivo el año que viene.

«No lo sé. Va a ser difícil, después de un parón importante desde enero. No soy una persona irracional y soy consciente de la dificultad, pero, ¿por qué no? No soy una persona negativa. Voy a intentar que mi último año no sea de comparsa, voy a intentar estar al más alto nivel».

El balear detalló que no piensa continuar con los entrenamientos y que han sido meses de mucha frustración y que necesita ponerle «freno» a todo esto y esperar que el cuerpo se regenere por sí solo. «Necesito parar porque si no no creo que pueda llegar al año que viene. Nos vendrá bien una desconexión, porque todos los que están a mi lado me ven sufrir, esforzarme».

Nadal no juega desde la segunda ronda del Abierto de Australia en enero, cuando sufrió una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Desde entonces se ha perdido Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma. Tampoco estará en Roland Garros, donde cederá 2.000 puntos de los 2.445 puntos que tiene en el casillero y caerá más allá del 130 del mundo después del torneo parisino.

«Se acabará una etapa el año que viene con la que hemos sido muy felices. Una etapa que nunca nos hubiéramos imaginado. Comenzará otra etapa que no tiene por qué ser menos feliz. Tengo planes para los siguientes meses, cosas que no he hecho en los últimos veinte años. Después, que esta última traca final, que valga la pena, y dejarnos todo para que ese último año sea especial», manifestó Nadal.