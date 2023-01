Nadal, una carrera a base de sangre, sudor y lágrimas

La lesión sufrida ante Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia se suma a una larga lista de percances físicos en la carrera de Rafa Nadal, que en muchas ocasiones se ha visto lastrado y con la imposibilidad de competir en plenas facultades. Esta vez el detonante de la lesión ha sido la cadera, de la que ya ha sufrido en el pasado, pero el calvario de Nadal desde que comenzó su andadura en el tenis profesional le ha castigado con serios problemas en rodilla, pie, abdomen, hombro, codo y muñeca.

Las lesiones más importantes de Nadal 1 8 14 9 15 10 11 6 4 5 7 2 3 12 13 Codo 1 Roland Garros 2003 Síndrome Müller-Weiss 2 Roland Garros 2004 Wimbledon 2004 Síndrome Müller-Weiss 3 Open de Australia 2006 Tendinitis 4 Wimbledon 2009 Rodilla izquierda 5 Open de Australia 2010 Músculos isquiotibiales 6 Open de Australia 2011 Rodilla izquierda 7 Wimbledon 2012 US Open 2012 Open de Australia 2013 Espalda 8 Open de Australia 2014 Final Open de Australia 2014 Final Muñeca derecha 9 US Open 2014 Muñeca izquierda 10 Roland Garros 2016 Wimbledon 2016 US Open 2016 Cuádriceps derecho 11 Open de Australia 2018 Síndrome Müller-Weiss 12 US Open 2020 Síndrome Müller-Weiss 13 Wimbledon 2021 US Open 2021 Músculo abdominal 14 Wimbledon 2022 Cadera 15 Open de Australia 2023 Fuente: Elaboración propia Las lesiones más importantes de Nadal 1 8 14 9 15 10 11 6 4 5 7 2 3 12 13 Codo 1 Roland Garros 2003 Síndrome Müller-Weiss 2 Roland Garros 2004 Wimbledon 2004 Síndrome Müller-Weiss 3 Open de Australia 2006 Tendinitis 4 Wimbledon 2009 Rodilla izquierda 5 Open de Australia 2010 Músculos isquiotibiales 6 Open de Australia 2011 Rodilla izquierda 7 Wimbledon 2012 US Open 2012 Open de Australia 2013 Espalda 8 Open de Australia 2014 Final Open de Australia 2014 Final Muñeca derecha 9 US Open 2014 Muñeca izquierda 10 Roland Garros 2016 Wimbledon 2016 US Open 2016 Cuádriceps derecho 11 Open de Australia 2018 Síndrome Müller-Weiss 12 US Open 2020 Síndrome Müller-Weiss 13 Wimbledon 2021 US Open 2021 Músculo abdominal 14 Wimbledon 2022 Cadera 15 Open de Australia 2023 Fuente: Elaboración propia Las lesiones más importantes de Nadal 1 8 14 9 15 10 11 6 4 5 7 2 3 12 13 Codo 1 Roland Garros 2003 Síndrome Müller-Weiss 2 Roland Garros 2004 Wimbledon 2004 Síndrome Müller-Weiss 3 Open de Australia 2006 Tendinitis 4 Wimbledon 2009 Rodilla izquierda 5 Open de Australia 2010 Músculos isquiotibiales 6 Open de Australia 2011 Rodilla izquierda 7 Wimbledon 2012 US Open 2012 Open de Australia 2013 Espalda 8 Open de Australia 2014 Final Open de Australia 2014 Final Muñeca derecha 9 US Open 2014 Muñeca izquierda 10 Roland Garros 2016 Wimbledon 2016 US Open 2016 Cuádriceps derecho 11 Open de Australia 2018 Síndrome Müller-Weiss 12 US Open 2020 Síndrome Müller-Weiss 13 Wimbledon 2021 US Open 2021 Músculo abdominal 14 Wimbledon 2022 Cadera 15 Open de Australia 2023 Fuente: Elaboración propia Las lesiones más importantes de Nadal 1 8 14 9 10 15 11 6 4 5 7 2 3 12 13 Codo Espalda 1 8 Roland Garros 2003 Open de Australia 2014 Final Open de Australia 2014 Final Síndrome Müller-Weiss Muñeca derecha 2 9 Roland Garros 2004 US Open 2014 Wimbledon 2004 Muñeca izquierda 10 Roland Garros 2016 Síndrome Müller-Weiss 3 Open de Australia 2006 Wimbledon 2016 US Open 2016 Tendinitis 4 Wimbledon 2009 Cuádriceps derecho 11 Rodilla izquierda 5 Open de Australia 2018 Open de Australia 2010 Síndrome Müller-Weiss 12 Músculos isquiotibiales 6 US Open 2020 Open de Australia 2011 Síndrome Müller-Weiss 13 Rodilla izquierda 7 Wimbledon 2021 Wimbledon 2012 US Open 2021 US Open 2012 Músculo abdominal 14 Open de Australia 2013 Wimbledon 2022 Cadera 15 Open de Australia 2023 Fuente: Elaboración propia

«He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy destrozado poque estaría mintiendo. Estoy cansado de este tema de las lesiones todo el rato. Es muy duro a nivel mental pasar otra vez por el proceso y el trabajo que se necesita para la recuperación», sentenciaba Nadal este martes, tras esta última lesión sufrida en la cadera.

El balance es estremecedor. Con esta suma ya 23 lesiones en 19 años de trayectoria profesional, con una media de más de una lesión grave por curso. Aún siendo el jugador con más Grand Slams de la historia, Nadal ha causado baja en doce de ellos, y en otros trece jugó mermado, llegando incluso a retirarse en cuatro de esos torneos.

Comparándolo con su rival por el trono del tenis, Novak Djokovic, el español se ha perdido más torneos Grand Slam, pero el serbio se ha retirado más en torneos ya empezados, hasta dos más que Nadal. El serbio, que ha tenido una carrera más benévola con las lesiones, llegó a disputar 51 Grand Slams de forma consecutiva, desde 2005 hasta 2017, algo impensable para el balear.

El lastre de las lesiones de Nadal y los Grand Slam No juega por lesión Juega/se retira lesionado Gana Participa No participa 2001 Debut como profesional 2002 No disputa ningún Grand Slam Open de Australia Roland Garros Wimbledon US Open 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Elaboración propia El lastre de las lesiones de Nadal y los Grand Slam No juega por lesión Juega/se retira lesionado Gana Participa No participa 2001 Debut como profesional 2002 No disputa ningún Grand Slam Open de Australia Roland Garros Wimbledon US Open 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Elaboración propia El lastre de las lesiones de Nadal y los Grand Slam No juega por lesión Juega/se retira lesionado Gana Participa No participa 2001 Debut como profesional 2002 No disputa ningún Grand Slam Open de Australia Roland Garros Wimbledon US Open 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Elaboración propia El lastre de las lesiones de Nadal y los Grand Slam No juega por lesión Juega/se retira lesionado Gana Participa No participa 2001 Debut como profesional 2002 No disputa ningún Grand Slam Open de Australia Roland Garros Wimbledon US Open 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Elaboración propia

A continuación, repasamos las lesiones más importantes que ha sufrido Nadal durante su carrera y que le han privado de cosechar más triunfos de los que tiene en su haber:

Síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo (2005)

El mejor año de la carrera de Nadal, en el que consiguió hasta 11 títulos, tuvo un final desagradable. Tras vencer en Madrid mermado por una tendinitis, el balear estuvo de baja más de cuatro meses tras ser diagnosticado con el síndrome de Müller-Weiss en su pie izquierdo, una enfermedad degenerativa del escafoides que le ha lastrado durante toda su carrera hasta hoy. Se perdió el Master 1000 de París, la Copa de Maestros y el Open de Australia de la temporada siguiente.

Las rodillas le empiezan a dar guerra (2009)

Esa temporada, Nadal sufrió uno de sus mayores varapalos, la final de Roland Garros ante Robin Soderling, la que fue su primera derrota sobre la arcilla parisina y con la que perdió el número uno del ranking. Tras este golpe vino otro en forma de tendinitis en la rodilla, uno de sus quebraderos de cabeza constantes durante su carrera, que le mantuvo fuera de las pistas casi tres meses, siendo baja en los torneos veraniegos y en Wimbledon.

Rotura del tendón rotuliano izquierdo y hoffitis (2012)

La lesión más grave en la carrera de Nadal llegó en 2012, tras caer en segunda ronda de Wimbledon ante Lukas Rosol. Rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda y una hoffitis en la misma, que le mantuvo fuera de las pistas siete meses. No disputó los Juegos Olímpicos de Londres, ni los torneos de Canadá, Cincinnati, US Open, Shanghai, París, la Copa de Maestros y el Open de Australia de 2013. «Quizás parar ahora me sirva para alargar mi carrera», explicaba el propio Nadal ese mismo año tras su lesión en la rodilla.

La maldita muñeca (2016)

Nadal anunció por sorpresa que se retiraba de Roland Garros antes de disputar la tercera ronda del torneo, por una lesión de muñeca que le tiene tres meses en el dique seco: «Sé que no puedo terminar el torneo. Es parte de la vida y espero volver muchos años más a Roland Garros. La de hoy es una de las ruedas de prensa más duras de mi carrera, teniendo que dejar el torneo más importante de mi trayectoria profesional». No pudo disputar tampoco el torneo de Wimbledon. Nadal forzó en los Juegos Olímpicos, pero renunció al Masters 1000 de París y a la Copa de Maestros.

Lesión en el psoas ilíaco, tendinitis y rotura abdominal (2018)

Tras un 2017 sin apenas sobresaltos físicos, Nadal sufrió en 2018 un popurrí de percances. En los cuartos de final del Abierto de Australia ante Marin Cilic se vio obligado a retirarse por una lesión en el psoas ilíaco, que le mantuvo alejado de las pistas dos meses y medio.

Se retiró también en las semifinales del US Open ante Juan Martin Del Potro, aquejado de una nueva tendinitis en su rodilla izquierda, que le tuvo fuera otros dos meses, en los que se perdió la gira asiática. Finalmente, una rotura abdominal en el último tramo de la temporada le imposibilitó jugar el Masters 1000 de París y la Copa de Maestros.

Fisura costal y rotura abdominal (2021-2022)

Estas últimas dos temporadas de Nadal han sido titánicas. «No estoy lesionado, vivo con una lesión», eran las declaraciones del balear tras caer en el Masters 1000 de Roma ante Denis Shapovalov. Ha jugado con dolor constante y ha sufrido hasta tres lesiones de gravedad. Y aun así, ha ganado dos Grand Slams. La lesión degenerativa en su escafoides volvía a aparecer a finales de 2021. Estuvo cuatro meses de baja y no pudo disputar Wimbledon ni US Open, y llegó al Open de Australia entre algodones.

En el torneo de Indian Wells, Nadal sufrió una fisura del tercer arco costal, obligándole a parar por unas semanas. Cayó en Roma aquejado de nuevo del escafoides, y con su presencia en Roland Garros en serias dudas, aunque consiguió llegar, no exento de dolor, para levantar su vigésimo segundo Grand Slam. Finalmente, se retiró en las semifinales de Wimbledon antes de enfrentarse a Nick Kyrgios, tras sufrir una rotura de siete milímetros en el abdomen.

«Esta situación para mi pierde el sentido. Primero empezó el pie, que parecía que iba mejor. Ahora está controlado y me deja disfrutar jugando al tenis. Y ahora esto, con lo que pongo el riesgo mi futuro inmediato y mi futuro a largo plazo, y no quiero asumir riesgos», concluía Nadal, que pese a estar a un solo paso de otra final de un grande, se veía obligado a retirarse de nuevo