Nadal no jugará en Doha: «No estoy listo para competir»

Amador Gómez Madrid Miércoles, 14 de febrero 2024, 20:31 | Actualizado 21:12h.

«Me hubiera encantado jugar en Doha, donde el equipo del torneo, así como los fantásticos aficionados de Catar, siempre me han apoyado enormemente. Desafortunadamente no estoy listo para competir y no podré venir a Doha, donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014. Me concentraré en seguir trabajando para estar listo para la exhibición en Las Vegas (contra Carlos Alcaraz) y el increíble torneo de Indian Wells».

Así anunció en la tarde de este miércoles en las redes sociales Rafa Nadal su renuncia al ATP 250 de Doha, donde el tenista balear tenía previsto regresar después de la lesión que sufrió en Brisbane (Australia) y que le impidió participar en el primer Grand Slam de la temporada. Nadal se lesionó durante su partido de cuartos de final en Brisbane contra el australiano Jordan Thompson. El balear sufrió entonces un microdesgarro muscular. Nadal ya había mostrado en las últimas horas sus dudas para disputar el torneo catarí (del 19 al 24 de febrero), ya que considera que no está en plenas condiciones para reaparecer en competición oficial y al máximo nivel. El pasado año tampoco pudo jugar en Doha tras la lesión en el psoas ilíaco sufrida durante el Open de Australia y, pese a que su deseo era reaparecer en este torneo en el que se proclamó campeón hace 10 años, su esperado regreso no será aún posible. Noticia relacionada Nadal: «Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen» Juanma Mallo En Doha, donde iba a jugar el manacorense con ranking protegido, ya que actualmente en el número 646 del mundo, los grandes favoritos al título son los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Daniil Khachanov. Con la ausencia de Nadal, será por tanto Alejandro Davidovich el único representante español. Si no surgen contratiempos, Nadal sí piensa jugar la exhibición de Las Vegas contra Alcaraz, el próximo 3 de marzo, inmediamente antes del Masters 1.000 de Indian Wells, título que el balear ha conquistado en tres ocasiones. En 2007 ganó la final a Novak Djokovic, en 2009 a Andy Murray y en 2013 a Juan Martín del Potro.