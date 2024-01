Nadal no jugará el Open de Australia: «No estoy listo para competir...»

Rafael Nadal no podrá jugar el Abierto de Australia tras la lesión que sufrió en los cuartos de final de Brisbane el pasado viernes. El balear tiene una microrrotura y no está para competir a cinco sets durante siete partidos como requiere el primer Grand Slam del año, que arrancará el próximo 14 de enero.

«Durante mi último partido tuve un pequeño problema en un músculo que me preocupó. Una vez llegué a Melbourne tuve la oportunidad de someterme a un escáner y tengo una microrrotura en un músculo, no es la misma parte que la del año pasado, así que eso son buenas noticias. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia a cinco sets», dijo Nadal en un comunicado.

Nadal se lesionó en el duelo de cuartos de final ante Jordan Thompson. Partido que duró tres horas y media y que pudo haber finiquitado en dos sets, tras desperdiciar tres puntos de partido. El de Manacor necesitó asistencia médica en el tercer set, cuando fue atendido por el fisio fuera de la pista. Sus gestos de dolor apuntaban a la cadera, misma parte del cuerpo que le obligó a parar el año pasado, cuando sufrió una lesión en el psoas ilíaco.

En rueda de prensa, el español confirmó que era por la misma zona, pero que la sensación era distinta, pero que parecía un tema más muscular por cansancio.

«He trabajado muy duro este año para poder volver y mi objetivo es estar a mi mejor nivel en tres meses. Son noticias muy tristes para mí no poder jugar en Melbourne, pero no son malas noticias porque todos somos muy positivos con la evolución de la temporada. He tenido la oportunidad de jugar unos cuantos partidos que me han hecho muy feliz y positivo», añadió Nadal.

Buenas sensaciones en Brisbane

En su vuelta al circuito tras un año fuera, Nadal participó en el ATP 250 de Brisbane, donde jugó un encuentro de dobles junto a su entrenador Marc López, y tres de individuales. Ganó en dos sets a Dominic Thiem y a Jason Kubler, dando un nivel mucho más que esperanzador, y cedió contra Thompson en sus primeros cuartos de final de un torneo desde Wimbledon 2022.

Con la declaración de que espera estar al mejor nivel en tres meses, Nadal deja claro que su intención es la tierra batida, donde ya ha confirmado su participación en el Conde de Godó (15 al 21 de abril). Antes, disputará una exhibición en Las Vegas junto a Carlos Alcaraz el 3 de marzo y está por ver si decidirá jugar algún torneo de la gira americana de cemento, como el Masters 1.000 de Miami, donde nunca ha ganado, o Indian Wells.