Los 20 Grand Slams de Nadal

Wimbledon 2010

Segundo entorchado en la Catedral del tenis. Ausente el año anterior por una tendinitis en la rodilla, el manacorense regresó al All England Club espoleado por su triunfo esa misma temporada en Roland Garros. En Londres añadiría la segunda corona dentro de la que sería su mejor campaña, puesto que también se adjudicaría luego el US Open. Apeó en cuartos al sueco Robin Soderling, superó en semifinales al escocés Andy Murray y en la final se encontró con el checo Tomas Berdych, al que no dio opción. Se impuso por 6-3, 7-5 y 6-4, refrendando su condición de número 1 del mundo y sumando su segundo 'major' sobre la hierba londinense.