Alcaraz inicia el sueño australiano con victoria ante Gasquet

Sufrió Carlos Alcaraz en su primer partido oficial del año, pero acabó como hay que acabar estos partidos: en alto. El murciano, tras un primer set competido y complicado, pasó por encima de Richard Gasquet, por 7-6 (5), 6-1 y 6-2, y ya está en segunda ronda del Abierto de Australia.

Después de varias exhibiciones y de no competir desde la pasada Copa de Maestros en Turín, Alcaraz no tuvo problemas para deshacerse del veteranísimo Gasquet, de 37 años y ya fuera de los 130 mejores del mundo. El francés puede estar ante sus últimos raquetazos en el circuito y en la que seguramente sea su despedida de Melbourne se topó con una pesadilla ya conocida.

Enfrente tuvo el galo a un español incansable y sin mangas en la camiseta, reminiscencia de su gran rivalidad en el circuito, esa que se pensó que sería generacional y duraría dos décadas y que al final engulló Rafael Nadal, que le derrotó las 18 veces en las que se vieron las caras.

Para Alcaraz, Gasquet tampoco trae un mal recuerdo. Fue su rival en la primera final de su carrera a nivel ATP, en Umag 2021, cuando, también sin mangas, le derrotó por un aplastante doble 6-2.

Esta vez, Gasquet plantó batalla durante el primer set. El galo, pese a que iba asfixiado ante el ritmo de su rival, se sostuvo a base de salvar un punto de rotura tras otro. Hasta nueve desactivó en su camino hacia el 'tie break', la mayoría por méritos propios. Incluso llegó a estar a dos puntos de hacerse con el primer parcial, con 5-6 y 15-30 sobre el saque de Alcaraz, que con una dejada y un 'ace' de primer saque se quitó el miedo de encima.

En el desempate, Gasquet gozó de una mínima oportunidad, al tener 4-3 a favor y dos saques, pero Alcaraz no permitió más despistes y tras hacerse con los tres últimos puntos cerró una manga de casi una hora y cuarto.

El esfuerzo, sin recompensa, además, dejó vacío al veterano de Béziers. Se le veía agotado y sin contraataque ya ante el empuje de Alcaraz, como es lógico, mucho más fresco. Aún dejó algún revés paralelo marca de la casa e intentó hasta el final no dejarse ir del todo. Tras siete juegos seguidos perdidos, entre el 3-1 del segundo set y el 4-1 del tercero, Gasquet pudo respirar con más tranquilidad al saber que no se despediría de Melbourne con un 'rosco' y cuando se fue, lo hizo luchando, salvando las cuatro primeras bolas de partido que enfrentó.

«En cada set me he ido sintiendo mejor y al final he estado a un gran nivel», dijo a pie de pista Alcaraz, entrevista por John McEnroe.

El italiano Sonego, el siguiente

Para Alcaraz es el primer triunfo en Australia desde que venciera a Dusan Lajovic en la segunda ronda de la edición de 2022, ya que el año pasado se perdió el torneo por una inoportuna lesión a última hora en el muslo derecho. De hecho, es solo su sexto partido en el torneo, en el que alcanzó la segunda ronda en 2021 y la tercera en 2022.

En la siguiente etapa, Alcaraz se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego, que venció al británico Dan Evans por 4-6, 7-6 (8), 6-2 y 7-6 (4). Será la segunda vez que se vean las caras, después de que Sonego, número 46 del mundo, le derrotara en dos sets en el Masters 1.000 de Cincinnati en 2021.

El transalpino ya tuvo un lío con un jugador español, en Wimbledon 2022, cuando al enfrentarse a Nadal no paraba de gritar tras cada punto, lo que irritó al balear y le hizo ir hacia la red para recriminárselo.