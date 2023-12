Nadal: «Espero no exigirme el máximo»

Rafa Nadal quiso ser cauto con su regreso. Unos días después de confirmar su vuelta al circuito, tras un año de ausencia debido a una lesión en el psoas ilíaco, el manacorense se dirigió a los aficionados para calmar las aguas y mandar un mensaje de prudencia.

«Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. He estado un año sin competir, he pasado por una operación de cadera... Pero lo que más me preocupa no es la cadera, es todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien, que tenga la oportunidad de disfrutar en la pista», dijo Nadal en sus redes sociales.

«Es mucho tiempo. Espero sentir esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas, pero sobre todo espero no esperar nada, es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera», añadió el ganador de 22 Grand Slams, que ya hace un mes aseguró que no igualaría el récord de 24 títulos de Novak Djokovic y que su carrera pasa por una etapa muy diferente a sus 37 años y medio, edad con la que nadie en la Era Abierta ha ganado en Melbourne, París, Londres o Nueva York.

«Creo que estoy en una época diferente. Estoy en terreno inexplorado, uno tiene interiorizado lo que ha hecho toda su vida: exigirse el máximo, pero ahora mismo lo que espero es ser capaz de no exigirme eso, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles en el comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan no bien, porque es una posibilidad muy grande. Pero saber que puede haber un futuro no muy lejano que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo, y si el físico me respeta», apuntó el balear.

Ranking protegido

El retorno de Nadal a la competición oficial se producirá en el próximo torneo de Brisbane, de categoría 250, que arrancará el 31 de diciembre y en el que se espera que Nadal debute el 1 o el 2 de enero. Tras esa primera piedra de toque y si todo va bien, el de Manacor descansará y preparará la semana siguiente el asalto al Abierto de Australia, donde jugó su último encuentro en enero de este año.

Para participar en estos torneos, debido a que su ranking ha caído fuera de los 600 mejores del mundo, Nadal se aferrará al ranking protegido, que le permite entrar en torneos con una media ponderada de su clasificación en el momento de la lesión. Eso sí, esto le impide ser cabeza de serie, por lo que podría medirse a cualquier tenista en primera ronda.