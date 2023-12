Nadal anuncia que volverá a jugar en enero

Rafa Nadal anunció este viernes que en enero volverá a las pistas, para disputar el torneo de Brisbane, en Australia. El tenista balear, que no juega un partido oficial desde el pasado 18 de enero, cuando perdió en segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, regresará por tanto a la competición oficial antes de lo previsto, tras estar entrenándose con regularidad desde el mes de octubre.

El torneo de Brisbane será preparatorio para el Open de Australia. Nadal podría recibir una invitación para disputar el primer grande del año, que se celebrará entre el 14 y el 28 de enero. Nadal se operó de la cadera el pasado 2 de junio, un día antes de cumplir 37 años, mientras se disputaba Roland Garros, y siete meses después regresará a la competición oficial, en un año en el que sus principales objetivos serán Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París.

Nadal no estará entre los 32 cabezas de serie en el Open de Australia, ya que en la actualidad es el número 662 del ranking mundial, pero se espera que dispute el Grand Slam en Melbourne y existe por tanto la posibilidad de que se enfrente de nuevo a Novak Djokovic o Carlos Alcaraz, aunque en esta ocasión sería en las primeras rondas. Nadal hizo oficial su regreso a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, que refleja los momentos más duros del último año. «Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será en la primera semana de enero. Nos vemos allí», anunció al final del vídeo, con unas imágenes de una de sus victorias y dando las gracias al público.

Nadal quiso también recordar este viernes sus palabras en conferencia de prensa cuando anunció su retirada temporal de las pistas a causa de las continuas lesiones: «Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que sea de otra manera».

El pasado 15 de noviembre confirmó su vuelta, aunque no puso entonces fecha a su retorno a la competición oficial. «Cuando sepa cuándo volveré a jugar, seré el primero en decíroslo. Ahora estoy bien, entrenando y feliz. Estoy en una buena época de mi vida. Hasta ahora, no sabía si volvería a jugar a tenis algún día y ahora, sinceramente, creo que sí», dijo Nadal en Barcelona hace un par de semanas. «De cómo iban las cosas hace unos meses a cómo van ahora creo que he dado un paso adelante sin ninguna duda. Para mí eso es mucho», añadió.

Nadal no compite desde el pasado Abierto de Australia, en enero de 2023, cuando perdió en segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald y comenzó entonces un infierno de lesiones, centradas en el psoas ilíaco. Esto le hizo tomar la decisión a mitad de año de tomarse un descanso de seis meses e intentar jugar en 2024 la última temporada de su carrera. «Si no tuviera la ilusión de ser competitivo, no habría hecho todo lo que he hecho estos últimos meses y el esfuerzo que supone para mí hacerlo con la edad que tengo», comentó entonces el tenista de Manacor en Barcelona.