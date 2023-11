Nadal confirma su regreso: «Ahora sé que voy a volver»

Con la mayor parte de la atención del mundo del tenis centrada en las Finales ATP de Turín, Rafa Nadal apareció este miércoles en Barcelona con ocasión de la presentación de la clínica Teknon, en manos de Ángel Ruiz Cotorro, médico de la federación española y del propio Nadal. El balear, que cayó esta semana fuera de los 600 primeros del ranking al perder los puntos que defendía de las Finales ATP del año pasado, no puso fecha a su regreso, pero sí confirmó que volverá a jugar en 2024.

«Cuando sepa cuándo volveré a jugar, seré el primero en decíroslo. Ahora estoy bien, entrenando y feliz. Estoy en una buena época de mi vida. Hasta ahora, no sabía si volvería a jugar a tenis algún día y ahora, sinceramente, creo que sí», dijo Nadal. «De cómo iban las cosas hace unos meses a cómo van ahora creo que he dado un paso adelante sin ninguna duda. Para mí eso es mucho», añadió.

Nadal no compite desde el pasado Abierto de Australia, en enero, cuando perdió en segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald y comenzó un infierno de lesiones, centradas en el psoas ilíaco. Esto le hizo tomar la decisión a mitad de año de tomarse un descanso de seis meses e intentar jugar en 2024 su última temporada.

Por ello ha ido incrementando poco a poco la intensidad de los entrenamientos, especialmente en los últimos dos meses, con el objetivo de estar listo para el inicio de curso, es decir, el Abierto de Australia, donde ha vencido en dos ocasiones: 2009 y 2022.

Una realidad «muy distinta»

Se encontrará un circuito en el que Novak Djokovic superó su récord de 22 Grand Slams y en el que el serbio cuenta ya 24 en su palmarés, además de otros registros como más de 400 semanas como número uno, 40 Masters 1.000 y acechar la meta de los 109 títulos de Jimmy Connors.

«No voy a superarlos (los Grand Slams). No creo que estemos en esa tesitura. Vivo una realidad muy distinta. Llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal es mantener la ilusión por volver a hacerlo. Va a volver a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis», dijo Nadal.

«Si no tuviera la ilusión de ser competitivo, no habría hecho todo lo que he hecho estos últimos meses y el esfuerzo que supone para mí hacerlo con la edad que tengo», comentó el de Manacor.

Con estas buenas perspectivas en el horizonte y a la espera de que Nadal lo oficialice en las próximas semanas, su retorno podría producirse la primera semana de enero, en el torneo de Brisbane, la segunda, en Auckland o Adelaida, o esperar al Abierto de Australia, que comienza a partir del 15 de enero. Otra opción es que opte por alguna de las exhibiciones que se juegan a finales de diciembre y a principios de año.

Debido a que para el comienzo de Australia habrá perdido los 45 puntos que tiene en el casillero, el balear necesitará acogerse al ranking protegido, que le permite entrar a los torneos con la clasificación que tenía antes de la lesión (2) durante doce eventos, o esperar una invitación de la propia organización, lo cual, dado el estatus de leyenda de Nadal, no será un problema en cualquier torneo que pretenda jugar.