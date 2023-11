Alcaraz se levanta y sigue vivo

Aprendida la lección del debut, con derrota ante Alexander Zverev, Carlos Alcaraz mejoró en el duelo a vida o muerte con Andrey Rublev (7-5 y 6-2) y deja intactas sus opciones de meterse en semifinales de las Finales ATP. Se lo jugará el viernes contra el también ruso Daniil Medvedev.

El murciano se olvidó este miércoles de las críticas a la rapidez de la pista -la más veloz del circuito- y dio su mejor versión en bastante tiempo ante Rublev, que perdió los estribos demasiado pronto.

El encuentro fue una sucesión de disparos, de golpes rápidos sin tiempo para descanso y Rublev con su derecha ahí es un ciclón. Esta vez, Alcaraz no se permitió despistes ni bajadas y subidas, aguantó un ritmo constante y elevó el nivel a partir del 4-4, gracias a un servicio magistral con el que, en el primer set, solo perdió un punto con primer servicio.

Ante Rublev, la rapidez de la pista era una bendición, no un hándicap. «Solo tenía que darme cuenta de que es muy rápida y de que tienes que golpear primero, ser más agresivo que tu rival», aseguró el murciano tras el encuentro.

A partir de ese 4-4, llegaron las primeras oportunidades para desbalancear el marcador. La primera, en ese juego, solventada con un servicio imparable del ruso. La segunda, con 5-5, tomó el mismo destino. Pero la tercera sí cayó del lado del español. Rublev empezó a ver demonios y cuando el juez de línea, ya con 6-5 en contra, le hizo perder un punto, se vio en el infierno. Sus gritos estuvieron acompañados de varios arreones de la raqueta contra su rodilla y una visita del médico para tapar la sangre que brotaba de él. El ruso tenía un set en contra y la cabeza ida. Y con esa mentalidad era imposible ante un Alcaraz mucho más hecho a las condiciones que el día ante Zverev.

Un huracán

El segundo set fue un huracán de Alcaraz en el que su agresividad jugó un papel fundamental y también su puntería. En apenas media hora conectó siete golpes ganadores y solo se permitió dos errores no forzados. Rublev no tardó en caer y además en dos sets, lo que puede ser importante de cara a las cuentas para estar en semifinales.

«Estoy muy feliz por conseguir mi primera victoria en el Masters. He jugado a un gran nivel hoy después de un primer partido que fue muy duro. Estoy muy feliz de cómo he vuelto después de eso. He jugado un gran partido desde la primera bola hasta la última», dijo Alcaraz a pie de pista. «He tenido muy buenas sensaciones, he disfrutado en pista y he mejorado mucho, ha sido un partido muy diferente. He estado a otro nivel, es al nivel al que tengo que estar contra estas bestias», agregó.

Su próximo rival será Medvedev. Será el quinto encuentro ante el ruso, el tercero de este 2023 tras las semifinales de Wimbledon (triunfo de Alcaraz) y las semifinales del US Open (victoria de Medvedev).

«La clave ante Medvedev es jugar un partido perfecto. Tienes que pensar muy bien los golpes, ser paciente y ser muy agresivo, es una mezcla de todo si quieres ganarle. Por eso es uno de los mejores del mundo ahora mismo», avisó Alcaraz, que ya tiene su primera victoria como maestro y ahora quiere muchas más.