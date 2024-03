Nadal debutará ante Raonic en Indian Wells

Rafa Nadal ya conoce su rival en su primer torneo oficial desde enero. Será el canadiense Milos Raonic, un sacador venido a menos, y que supondrá su primera piedra de toque en el Masters 1.000 de Indian Wells que comienza este miércoles.

Nadal, que ha entrado al torneo con ranking protegido, gracias a la lesión que le tuvo apartado de las pistas durante un año, no está exento de la primera ronda, a diferencia de los cabezas de serie, y se podía enfrentar a cualquier rival en primera ronda. Curiosamente, y pese a evitar a los grandes 'cocos', se medirá a otro tenista que ha accedido al cuadro con ranking protegido como es Raonic.

El sacador canadiense apenas jugó entre 2021 y 2023, debido a un infierno de lesiones en el tobillo, el talón de Aquiles, la rodilla y un dedo del pie, y ha vuelto al circuito de forma intermitente desde junio de 2023. En este período, ha disputado seis torneos y solo en Canadá y Róterdam ha ganado dos partidos seguidos.

Raonic, que llegó a ser número tres del mundo y jugó una final de Wimbledon en 2016, se ha medido diez veces en su carrera a Nadal y ha perdido en ocho de ellas, la última de ellas en la Laver Cup de 2019. Las únicas dos victorias del canadiense llegaron en Indian Wells 2015 y en Brisbane 2017.

Incógnita

Para Nadal es su primer vistazo al circuito después de Brisbane, en enero, donde ganó dos partidos y perdió al tercero, acabando con una microrrotura muscular que le hizo perderse el posterior Abierto de Australia así como el torneo de Doha. El balear ha postergado su reaparición hasta este Indian Wells, donde posee tres coronas (2007, 2009 y 2013) y dos finales (2011 y 2022), y después de su paso por la exhibición de Netflix, donde cayó en el superdesempate ante Carlos Alcaraz. Este será el único torneo que Nadal juegue antes de la gira de tierra batida, donde, si todo va bien, jugará en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roland Garros.

En el caso de Alcaraz, ha abandonado ya los fantasmas de la torcedura de tobillo que arruinó su gira por Sudamérica y se mostró a buen nivel físico contra Nadal en Las Vegas. El murciano parte en este torneo con la condición de segundo cabeza de serie y se enfrentará a un jugador de la previa en primera ronda. En su lado del cuadro ha caído Jannik Sinner, campeón este año en Australia y Róterdam, y no podría enfrentarse a Novak Djokovic ni a Nadal hasta una hipotética final. El balear no ha tenido nada de suerte en el sorteo y, si ganara a Raonic, tendría a Holger Rune en segunda ronda y a Lorenzo Musetti en tercera.

Alcaraz defiende título, lo que le obliga a mejorar el resultado que consiga Sinner para no perder el segundo escalón de la clasificación ATP. El número uno es imposible, de momento, porque Djokovic no defiende nada aquí, tras perderse este torneo los últimos cuatro años por no estar vacunado. El serbio aventaja en 1.870 puntos a Alcaraz -tras ceder este los 1.000 del año pasado, y en 1.765 a Sinner, que hizo semifinales el año pasado.