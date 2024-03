Djokovic, fulminado en tercera ronda por el número 123 del mundo

Sorpresón en Indian Wells a las primeras de cambio. Novak Djokovic, número uno del mundo, cayó derrotado por 6-4, 3-6 y 6-3 contra Luca Nardi, el 123 del ránking de la ATP. El italiano había perdido en fase previa del Masters 1.000, pero entró en el cuadro final por la retirada de un jugador y dio la campanada ante un Djokovic que dice adiós en la tercera ronda del torneo.

El nivel de la sorpresa de esta derrota lo demuestra que Djokovic, que ha ganado en cinco ocasiones el torneo de Indian Wells, perdió ante un tenista que apenas había ganado tres partidos en su carrera en el circuito ATP. Djokovic, que regresaba a Indian Wells tras cinco años de ausencia debido a la pandemia y por no cumplir posteriormente con los requisitos de la vacunación, tuvo que despedirse a las primeras de cambio en un partido para olvidar en el que además tuvo un feo gesto en el último juego del partido, cuando le reprochó al italiano por un error no forzado. «Non era giusto» (No era correcto), le dijo en italiano, antes de reiterar sus felicitaciones.

Djokovic ya había demostrado no estar en su mejor momento el pasado sábado, cuando sufrió para ganar al australiano Aleksandar Vukic por 6-2, 5-7 y 6-2 y sumar así su victoria número 400 de su carrera en un Masters 1.000.

Con su victoria, el tenista italiano se convirtió en el cuarto jugador con ránking más bajo en ganar a un número uno del mundo. El récord lo tiene el español Francisco 'Pato' Clavet, que ganó al australiano Lleyton Hewitt en 2003 en el Masters 1.000 de Miami. Luca Nardi jugará los octavos de final contra el estadounidense Tommy Paul, número 19, que ganó este mismo lunes al francés Ugo Humbert.