Luca Nardi, el 'milagro' de Indian Wells que creció con un póster de Djokovic

«No sabía mucho de él, pero sí lo había visto jugar y sabía que poseía un tenis de mucha calidad, especialmente con su derecha. Se mueve muy bien, es talentoso y ha jugado sabiendo que no tenía nada que perder. Mereció ganar este partido». Novak Djokovic se despidió de Indian Wells mucho antes de lo previsto al sucumbir frente al joven italiano Luca Nardi, repescado a última hora por el torneo californiado por una lesión del argentino Tomás Martín Etcheverry. El de Pésaro, centro turístico von vistas al mar Adriático, es el ocupa el 123 del mundo, y su victoria supone la derrota más sonada en un Masters 1000 del tenista serbio, número uno del planeta tenis: 6-4, 3-6 y 6-3.

El jugador, nacido en 2003 como Carlos Alcaraz o Holger Rune, aún no ha terminado de explotar aunque tiene condiciones para hacerlo. El transalpino ha ido escalando bastante más despacio que el español, número dos del mundo, o que el danés, en el puesto siete del ranking ATP. La consistencia y la solidez son las señas de identidad del sexto hombre fuera del top 100 que logra batir a un número uno en la historia de los Masters 1000.

Otro de esos jóvenes que admira al balcánico, campeón de 24 grandes, y del que tiene un póster en su habitación y que hasta la fecha solo había logrado tres triunfos en el circuito de la ATP, ninguno este curso. «No sé cómo lo he hecho. Esto es un milagro», confesó el 'lucky loser' Nardi, que reconoció también que los éxitos de su compatriota Jannik Sinner le han motivado a dar su mejor versión. Nardi explicó que cuándo empezó a jugar en un pequeño club de Pésaro, su ciudad natal, era muy tímido. «Mi madre tenía que estar a mi lado en los partidos. Necesitaba siempre que alguien me diera confianza. Por lo que estar aquí y ahora, celebrando por todo lo alto, es sin duda algo grandioso para mí. He aprendido que contra un jugador de este nivel no puedes estar ni un solo segundo desconcentrado».

«Antes del partido le dije a mi entrenador: 'No quiero perder 6-1, 6-1'. Pero después de tres o cuatro partidos cogí confianza, hacía mucho viento y por eso no fue fácil para ambos», reconoció tras el duelo. Un tipo que comenzó el curso tenístico perdiendo un duelo contra el número 1.108 del mundo -Pavle Marinkov- y que ahora presume de vencer a su ídolo.

«Puede hacerlo muy bien en el futuro. Me impresionó mucho su nivel», dijo Stefanos Tsitsipas sobre el italiano, que ha tenido que ir fogueándose en el territorio de los challenger, tras medirse en el torneo ATP 500 de Astana en 2022. Consiguió forzar dos tiebreaks y el griego se hizo con el triunfo por pequeños detalles.

El italiano comenzó a jugar al tenis a los 7 años, en un club de su ciudad natal. Sin embargo no se decidió a ser profesional hasta los 14 años, cuando encaró su carrera en Juniors y logró sus primeros puntos en el circuito. Sus primeras comparaciones se deslizaban hacia el suizo Roger Federer por su juego de saque y derecha. Palabras mayores para alquien fuera de la élite del tenis y gran admirador del ex Campeón del Mundo de MotoGP Valentino Rossi, el pádel, los cómics de Marvel y el Nápoles de la Serie A.