Nadal aprueba el examen físico

Rafa Nadal tomó un riesgo significativo este lunes. Había ganado por 6-1 el primer set e iba 1-4 abajo en el segundo con dos roturas de desventaja. Era un momento propicio para dejarse ir, centrarse en el tercer set y no arriesgar con un esfuerzo extra en el cuerpo. Sin embargo, el balear optó por el riesgo, compitió hasta el final por el parcial y, aunque lo perdió, su físico aguantó el envite y le acompañó a derrotar a Pedro Cachín (6-1, 6-7 (5) y 6-3) para estar en octavos de final del Masters 1.000 de Madrid.

Las tres horas y cuatro minutos que estuvo Nadal en pista han sido el mayor esfuerzo físico que ha tenido el balear desde enero, desde que cayera ante Jordan Thompson en los cuartos de final de Brisbane. El partido, de hecho, recordó un poco a lo vivido ante el australiano, con un segundo set muy disputado, decidido en un apretado 'tie break'. Esta vez la película, por fortuna, fue diferente. Ese día, el cuerpo de Nadal, en su tercer partido tras un año parado, dijo basta, y se produjo una microrrotura en la cadera que le tuvo tres meses en el dique seco.

Este lunes, Nadal pasó la prueba. Aplastó a Cachín en el primer set, con un convincente 6-1. Incluso tuvo tiempo para alertar, en mitad del set, de que un aficionado se había desmayado en la grada. Ante la espera de los servicios médicos, el balear le pidió a su médico personal y doctor de la Federación Española, Ángel Ruiz Cotorro, que intentara ayudar. Por fortuna, esta persona se recuperó y el partido apenas estuvo parado unos minutos.

En el segundo parcial, Cachín comenzó a jugar mucho más suelto, a lanzar buenos reveses cruzados, a engañar al balear en las dejadas... Se granjeó una ventaja de 1-4 y tenía el set en el bolsillo. Era el momento para que Nadal, que hace una semana en Barcelona supo cuándo decir basta ante Alex de Miñaur para no forzar, diera un paso al lado y se centrara en el tercero, pero optó por la pelea y la refriega y logró desactivar la desventaja cuando Cachín notó la presión del rival que tenía delante.

El argentino dispuso de dos pelotas de set y tuvo que enfrentar tres pelotas de rotura cuando tenía el parcial a un paso. En la segunda doble falta del juego, entregó el servicio. El golpe anímico lo minimizó el juego siguiente, jugado fatal por parte de Nadal, que incluso se enfadó consigo mismo por el carrusel de errores que dio de nuevo la oportunidad al argentino de cerrar el set.

Y de nuevo, volvió a asustarse. No ganó ni un punto con su saque y permitió que el encuentro se marchara a un 'tie break' que es terreno sagrado para Nadal en Madrid. No perdía uno desde 2008, contra Gilles Simon, cuando el torneo aún se jugaba en cemento y bajo techo en el Madrid Arena, y había ganado once de forma consecutiva.

Pero esta vez lo jugó muy mal. El comienzo fue el museo de los horrores con el revés. Cometió tres fallos seguidos con este golpe, uno se le marchó al pasillo, otro largo y otro a la red, a lo que hubo que sumar un cuarto fallo con el revés con 4-4.

Entre los fallos con el revés y la incapacidad para ganar puntos con segundo saque -apenas atrapó tres de once-, Nadal, con 5-6 abajo, intentó hacer una frivolidad para su juego. Sacó abierto, aprovechando el servicio de zurdo, y subió a la red, pero Cachín le pilló. Su 'passing' mandó el encuentro al tercer set.

Lehecka, siguiente rival

Esto ya era poco más que una heroicidad para Cachín, que antes de Madrid acumulaba una racha de quince derrotas consecutivas. Antes de ganar a Sebastian Ofner en primera ronda, su último triunfo ATP databa de julio de 2023.

Su tercer set comenzó además con una zapatilla rota, lo que obligó a parar el partido en mitad de un juego para que la cambiara. Una experiencia más para el argentino, que en el US Open de 2022 tuvo que jugar con ropa que se compró por el torneo porque la compañía aérea le perdió la maleta.

Nadal, lejos de tener un paseo de tercer set, pasó del 2-0 al 2-2 y no fue hasta ese punto, cuando vio que se le complicaba de verdad la victoria, cuando sí sentenció al argentino. Con dos roturas más, el manacorense vuelve a los octavos de final de Madrid por primera vez en tres años. Es su presencia número 17 entre los dieciséis mejores del torneo. Se enfrentará al checo Jiri Lehecka en la siguiente ronda.