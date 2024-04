De Miñaur desactiva a Nadal

Alex de Miñaur fue demasiado para Rafa Nadal en Barcelona. El australiano acabó con la vuelta del español a las pistas (7-5 y 6-1) en los octavos de final del Conde de Godó. Dio una buena imagen Nadal, con un competente primer set, pero no fue suficiente ante un tenista entre los quince mejores del mundo y que esta temporada ha jugado treinta partidos. Para Nadal, este apenas era el segundo.

Y eso que muchos, antes del encuentro, se preguntaban si Nadal era el favorito, dado el escaso bagaje de De Miñaur en la superficie. El australiano, pese a sus orígenes en Alicante, apenas ha ganado 22 partidos en tierra batida a nivel ATP en su carrera deportiva. Nadal, por su parte ha ganado 535. La diferencia era abismal, pero el mayor ritmo de De Miñaur se impuso.

Nadal salió algo incómodo, cediendo su primer saque con un par de errores inusuales de revés, un golpe que fue afinando con el paso de los minutos y que le deparó los mejores golpes ganadores. Le costó 25 minutos ganar un juego, pero el balear recuperó una desventaja de 3-1 y la convirtió en un 3-4 que pudo cambiar el partido. Dispuso de una bola de rotura para el 3-5, bien desactivada por De Miñaur, que esperó su oportunidad mientras pasaba bola tras bola.

Es esa la mejor arma del australiano, que no posee grandes golpes ganadores, pero que tiene la capacidad de correr de lado a lado durante minutos. No en vano, es uno de los tenistas más rápidos del circuito. Eso, contra un Nadal aún lejos de su mejor nivel, es mortal. Con 5-5, hizo un juego al saque que en estas circunstancias no se puede permitir. Cometió cuatro errores y dejó ir su servicio, dejando en bandeja el set a un De Miñaur que no perdonó.

El australiano no ha jugado mucho contra el 'Big Three': apenas una derrota en su único partido con Roger Federer, tres derrotas y una victoria contra Nadal y dos derrotas y un triunfo contra Novak Djokovic. La oportunidad de lograr su tercera victoria contra uno de los miembros del tridente más importante de la historia del tenis estaba ahí y no la dejó escapar.

Desinflado

En el segundo set, con Nadal desinflado tras darlo todo en un set de una hora de duración, De Miñaur ajustició al balear, al que se le notó el freno en el servicio. El australiano tuvo bolas de rotura en todos los saques del español. Lo quebró en tres de cuatro ocasiones y se llevó el parcial por 6-1. Desde 2011, Nadal solo ha perdido cinco sets en tierra batida por este resultado.

En toda su carrera solo había ocurrido en diez ocasiones. «Solo quiero dar las gracias a Nadal por todo lo que ha hecho», dijo De Miñaur tras el encuentro, después de que el balear se llevara una tremenda ovación por parte de la grada como despedida del que puede ser su último partido en la pista que lleva su nombre.

Ahora Nadal tratará de llegar a Madrid, que comienza el próximo miércoles y que puede ser su penúltima piedra de toque antes de Roland Garros. Tras Madrid, llegará Roma.