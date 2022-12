Dusan Lajovic deja su huella en Maspalomas

El ATP eó Hotels Maspalomas Challenger 2022 ya tiene ganador, se trata del jugador serbio y top cien mundial Dusan Lajovic, que ha ofrecido un espectacular partido frente al canadiense Steven Diez, con un juego sólido e incontestable que le ha valido el título con un resultado de 6/1 6/4.

Temperaturas suaves y agradables, cielos prácticamente despejados y ambiente de gradas llenas para recibir la gran final en el Club Conde Jackson Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Dusan Lajovic arrancaba dominando claramente el encuentro. Juego solvente y preciso para abrirle la pista continuamente a su rival, el canadiense Steven Diez. Momentos brillantes por parte de Diez, aplaudido incluso por el propio Lajovic al anotar su primer juego con un golpe espectacular. Pero el jugador serbio no dejaba de arriesgar, de traerlo a media pista y de sorprenderlo continuamente. El primer set se cerraba por 6/1 a favor de Lajovic.

Llega el segundo set, el cabeza de serie sigue llevando a remolque al adversario. Pero el canadiense no pierde la fe y tras unos muy disputados puntos, Steven Diez consigue anotar el primer juego del set tras un acelerón impresionante que le vale la ovación de los asistentes . Lajovic no deja de ser un auténtico muro, aplomo y solidez en cada punto con los que sigue aumentando distancias con hasta tres juegos a su favor. Frente a él, un digno oponente que no se rinde y que consigue su segundo juego de un sorprendente remate.

Un revés a una mano, golpes de derecha cruzada…el jugador de origen balcánico sigue anotando juegos. El canadiense, por su parte, no pierde la concentración y llega a ajustar el segundo set a 5/4. El favorito, incontestable, sentencia el encuentro 6/4. «No ha sido una semana fácil, hoy tampoco,» confesaba el ganador, «pero supe encontrar la solidez y dar lo mejor de mí». Lajovic ha felicitado a Steve, alabando además su juego y ha dado las gracias a la organización, «no es fácil organizar torneos así hoy en día. Nuestra estancia aquí en Maspalomas ha sido fantástica y esperamos volver pronto.»

Palabras de alabanza también por parte del canadiense, «no ha sido mi mejor día y Dusan ha demostrado ser superior de principio a fin,» declaraba Diez. «Hemos estado muy felices, Gran Canaria es un paraíso, donde se puede hacer de todo.»

Entrega de trofeos

A continuación, ha tenido lugar la entrega de trofeos con la presencia del Primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, la concejala de Política Social de San Bartolomé de Tirajana, Mercedes Díaz, el presidente de la federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda, el director general de eó Hotels & Resorts, Héctor León, el promotor y gerente del Club Conde Jackson Maspalomas, Dominic Conde, el promotor Fernando Conde Jackson y Oti Santana, directora del torneo.

En palabras del teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, «ha sido espectacular,» apuntaba «sólo hay que ver el clima que hace, que era uno de nuestros objetivos, trasladar al mundo la imagen de una competición al aire libre, con este nivel deportivo y con la perfecta organización de sus promotores.» Para el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda, «el torneo ha sido fantástico, cerramos un año increíble de tenis y tener aquí un top del mundo o un jugador de la talla de Steven Diez disputando una final es un impulso enorme para nuestro tenis».

Por su parte, Héctor León, director general de eó Hotels & Resorts, se mostraba «muy contento de patrocinar este torneo, en pleno invierno y con un nivel de tenis muy alto, exportamos un destino de primer nivel y debemos apoyar estos eventos.»

El promotor y gerente del Club Conde Jackson Maspalomas, Dominic Conde, resumía esta semana con una palabra, «felicidad de haberlo conseguido, era un reto grandísimo, en la ATP son muy exigentes y desde luego vamos a luchar para hacer la segunda edición seguro.» Coincidía con él la directora del torneo, Oti Santana, «creo que el esfuerzo que hemos realizado ha tenido su recompensa y vamos a conseguir que este ATP serie 80 eó Hotels Maspalomas Challenger 2022 se consolide. Hemos tenido un ambiente magnífico, muy buen nivel de tenis y todos los jugadores se van muy satisfechos.»

Se cierra así una intensa semana de tenis al más alto nivel, con destacados jugadores como el búlgaro Adrian Andreev, número 2 de su país, el gaditano Pablo Llamas, toda una revelación que llegó a semifinales ante el favorito o David Vega, el grancanario número 31 del mundo en dobles. El ATP eó Hotels Maspalomas Challenger, uno de los torneos ATP más destacados de entre los que se celebran en Canarias y el último Challenger del año, cierra así por todo lo alto su primera edición en las pistas del Club de Tenis Conde Jackson Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana.

