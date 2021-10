Tausía y Costes se coronan reyes del Frontón King

La World Cup Gran Canaria Frontón King 2021 ya tiene a sus campeones. En la costa de Gáldar y tras un día de condiciones épicas, el cántabro Luis Tausía se coronó campeón del mundo Junior de la IBC Bodyboarding World Tour 2021, en una tarde donde también se ha recibido al nuevo Rey del Frontón King, el francés Pierre Louis Costes.

Una fiesta del deporte y el bodyboard profesional, cielo azul, gran ambiente, gradas llenas y la Bestia regalando unas condiciones que han permitido la mejor final de los últimos años. En esta edición se han unido todos los factores para un auténtico espectáculo de bodyboard, que desde primera hora llamó a todos los amantes de las olas a acantilados, gradas, zonas aledañas para un día perfecto en lleno completo con todas las medidas de seguridad con el mejor ambiente fuera del agua, mientras dentro del agua se desarrolló el mejor show deportivo de bodyboard mundial.

En categoría Junior el cántabro Luis Tausía se alzó con el único título mundial que se entrega este año, como nuevo campeón del mundo junior. Fue una gran final, un mano a mano entre el rider de Santander y el portugués Joel Rodríguez. Tausía dominó desde los primeros minutos de la final, saltando al título mundial como un rider sólido, de gran talento y estable en toda la prueba. El cántabro se sentía pletórico con este primer título internacional, que llega después de 10 años de práctica de bodyboard a pesar de su juventud. «No me lo puedo ni creer», ya que es su primera vez en el Frontón King y ha podido disfrutar de «olas grandes, buenas, que me han puesto a prueba porque no estoy acostumbrado a unas condiciones como estas». Tausía asegura que «me he centrado en disfrutar y dar lo mejor» y cerrar con el título «es increíble».

El local Gabriel Molina y el tinerfeño David Pérez fueron los canarios más destacados de la categoría junior con una gran actuación que les dejó a las puertas de la final. Los isleños destacaron durante el campeonato con una brillante escalada al título, que tuvo predominio español.

En categoría Open, se alzó con la victoria en una gran final el francés Pierre Louis Costes, en una manga de infarto entre mundialistas. El canario Dailos Rodríguez defendió su veteranía colocándose en una final espectacular con el peruano Miguel Rodríguez y la élite mundial con Costes y el sudafricano Tristan Roberts. Se sumaron unas condiciones de 10 y un público vibrante y muy metido en la prueba que animaba desde fuera totalmente entregado. La categoría Open tuvo un ritmo espectacular de maniobras desde sus primeras rondas del día, donde los internacionales Pierre Louis Costes, Amaury Lavernhe, Dave Hubbard, y Tristan Roberts centraron todas las miradas en cada uno de sus enfrentamientos, haciendo levantar a las gradas con cada movimiento.