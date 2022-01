El sueño americano de Aarón Ojeda

Aarón Ojeda, «nacido y criado en La Aldea de San Nicolás», como le gusta recalcar, ya ha alcanzado la cima nacional a sus 34 años, tras el doble campeonato obtenido en 2021 y los tres títulos regionales alzados en Madrid, la comunidad autónoma que más está apostando por el culturismo. En el horizonte asoman las Olimpiadas Panamericanas, a celebrar en Lima entre mayo y junio, siempre y cuando la pandemia así lo permita, y es ahí donde se concentran todas las ilusiones del deportista grancanario, cuyo desafío de presentar sus credenciales a nivel mundial le sirve de motivación diaria. Ya ha sido convocado oficialmente por la selección española y ahora toca cruzar los dedos para que el coronavirus reduzca su incidencia y habilite un evento de primer orden como el que se dispone a acoger Perú de respetarse el calendario previsto.

Sanitario de profesión y dedicado a un deporte que califica de «hobby caro», Aarón admite que quiere «visibilizar y abrir camino» de una disciplina que siempre ha tenido mala publicidad a cuenta del uso de sustancias relacionadas con el dopaje. Esas sospechas las difumina sobre la marcha: «Pertenezco a la modalidad Games, la única reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) y que, por supuesto, está sujeta a todo tipo de controles antidoping. Yo mismo me he sometido a esos controles y he salido totalmente limpio, aunque sea una obviedad decirlo».

«Admito que el culturismo ha estado bajo sospecha tradicionalmente, pero no se puede generalizar por las malas prácticas de algunos. Sucede en todos los deportes. En el mío, el COI ha decidido regularlo con mayor rigor y credibilidad con la catalogación de Games para reconocernos como deportistas con todas la de la ley. Hay otras ramas del culturismo, pero solo la que yo practico y en la que yo compito es la válida bajo el paraguas de la Internacional Federation of Body Building (IFBB) y, en España, de la Federación Española de Fisioculturismo y Fitness (FEFF). Todos, organismos oficiales y en los que se vela por la limpieza y la salud del practicante», argumenta.

Desde este escenario de homologación y credibilidad para comparecer en eventos dentro y fuera de España, confía en seguir ampliando y prestigiando su carrera: «De momento me toca ser el único canario en el culturismo regulado por el COI y me encantaría que otros muchos isleños pudiesen ampliar la representación en un futuro».

«Ojalá que mi testimonio y trayectoria ayuden a que salgan de nuestra tierra más culturistas con opciones de codearse con los mejores de España y del mundo. Cuando se quiere, se puede. Yo me lo he demostrado a mí mismo y estoy convencido de que con el nivel que tenemos aquí en otros muchos deportes, al que yo me dedico no debe ser una excepción», razona Aarón, ahora en 97 kilogramos pero que da en la báscula 82 cuando toca salir a la pasarela.