Sin solución para Sergio Araujo

El futuro de Sergio Araujo se complica. Tras la espantada del Al-Wahda de Manolo Jiménez, opción que más gustaba al jugador luego de ver cómo se truncaba su aventura en los Emiratos Árabes antes de subirse al avión, y con el AEK Atenas mareando la perdiz y queriendo cambiar la fórmula de pago por el argentino, la UD lo intenta colocar ahora en la liga turca.

El futbolista, tras pedir al club un cambio de aires, está preocupado por su situación. Se agota el tiempo, pues el mercado de fichajes cierra este sábado 1 de febrero (22.59 horas), y el Chino aún no sabe si encontrará acomodo en otro sitio o si, por el contrario, tendrá que volver a lucir la elástica amarilla. Con todo, incluso podría acabar siendo convocado por Mel para el viaje a La Coruña (el equipo se desplaza este viernes por la tarde).

De momento no está siendo fácil manejar la situación y desde la entidad isleña le han hecho ejercitarse con el resto de sus compañeros estos días. Devaluado en el mercado debido a las lesiones que le han impedido volver a reinar con Las Palmas, pocos equipos podrán asumir el coste del fichaje. En la zona noble del Gran Canaria no piensan regalar al argentino y las cifras que manejan están cercanas a los cuatro millones de euros (tres para el club, más hacerse cargo de la ficha del futbolista). La Unión Deportiva, como es normal, quiere dinero por el ariete.

Con todo, la opción del AEK sigue presente, pero en la entidad isleña han dejado muy clara su postura: tres millones de euros y en un pago único. Los helenos, por su parte, quieren abonar el montante final del traspaso en varias cuotas, cosa absolutamente descartada a día de hoy en la Unión Deportiva. Si los griegos no ceden y en Turquía no suena la flauta, no descarten que siga en Gran Canaria.