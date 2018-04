Setién: «Quería seguir en la UD»

Las vidas de Setién y la UD se separaron el 18 de marzo de 2017. Lo que había sido un amor a primera vista, acabó en un triste adiós. Desde entonces, mucho ha cambiado el panorama. El técnico cántabro disfruta de una felicidad extrema en el Betis, una alegría provocada por estar en la quinta posición de la tabla, cinco puntos por encima de su máximo rival, el Sevilla. Y en el otro extremo, Las Palmas. Moribunda, penúltima y esperando a que las matemáticas hagan oficial el descenso a Segunda División. Aun así, el preparador verdiblanco reconoció que «sufre mucho» por la situación actual del que sigue siendo socio.

«Pensaré que las camisetas amarillas son las del Villarreal, que es un rival directo en nuestras aspiraciones», aseveró Setién, que buscará dejar los tres puntos en Heliópolis para estar aún más cerca jugar competición europea la campaña que viene. Al mismo tiempo, conocedor de todo lo que rodea a la escuadra grancanaria, el que fuera entrenador amarillo destacó que «se han producido circunstancias que han hecho que el equipo esté donde está actualmente». Además, como ya hiciera en reiteradas ocasiones antes de anunciar su marcha la temporada pasada, insistió que él «quería continuar». «No hubo acuerdo para seguir en la isla, creía que el equipo podía seguir creciendo y tenía la ilusión de mantener lo que habíamos conseguido», expuso Setién. «Lo que está claro es que no me alegra ver a Las Palmas así», afirmó.

Al mismo tiempo, el entrenador confesó que le rompe el alma la situación de algunos futbolistas del cuadro isleño. «Sufro mucho por los futbolistas de Las Palmas. Trabajan y ha sido un año muy duro. Tengo predilección por Tana, además de Vicente, David García o Dani. Se creó un vínculo entre nosotros que durará toda la vida. Hay una relación sincera que estará por encima de la relación jugador y entrenador», se sinceró Setién.

En otra instancia, sobre la posibilidad de fichar algún jugador de la UD, Setién no cerró puertas. «Nunca se sabe si alguno estará conmigo en el futuro. Hay jugadores de Las Palmas que podrían encajar perfectamente en el Betis, por calidad. Aunque luego se vería si hay necesidad en la plantilla. No es fácil», matizó. «El otro día me dio mucha pena porque había solo 10.000 personas en el estadio. Todo eso lo ha perdido el equipo. Hay que apoyar, hay que sumar y no cabrearse demasiado. Ya llegará el momento de hacer la crítica», argumentó el cántabro sobre el desencanto y la ruptura de los aficionados.

Para concluir, sobre el estado de forma actual del conjunto bético que han logrado «un punto de madurez que antes no poseíamos». «Si el partido de Girona lo hubiéramos tenido a principio de temporada, habríamos perdido, sin duda alguna». «Somos los primeros que estamos sorprendidos con la marcha actual. Nadie se esperaba conseguir cinco victorias consecutivas», dijo.