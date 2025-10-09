CV Sayre CC La Ballena: El equipo del barrio quiere asomarse a la zona noble

El club de Cruz de Piedra ha consolidado su columna vertebral con el objetivo de codearse con las mejores de la competición y tutear a los favoritos como la rebelde tercera vía de la capital grancanaria

El club de Cruz de Piedra destila optimismo tras la solvente última campaña que firmó tanto en liga -sexto puesto- como en la Copa de la Reina -semifinales-. Con la omnívora competencia existente en la actualidad en Canarias, especialmente en la capital de la isla redonda con el Emalsa y el Heidelberg marcando la pauta nacional, toma un especial mérito todo lo que ha forjado un equipo cincelado con las señas de identidad de un barrio. La humildad y la ambición se mantienen indelebles en el ideario de un Sayre CC La Ballena que ha tratado no solo de mantener su columna vertebral sino que, además, se ha fortalecido con refuerzos de lujo. No en vano, la sensible marcha de la receptora colombiana Laura Grajales Pascua a Menorca obligó a reconfigurar una parte sustancial de la pizarra de Matías Montalbán.

Con esa baja, la entidad grancanaria ha fichado a la líbero Lidia Figueira, procedente del Madrid Chamberí, así como a la receptora norteamericana Cicily Hidalgo (Universidad Southeastern Louisiana o la canadiense Sullie Sundara (Universidad McMaster), con una capacidad de salto y una fuerza en los brazos más que temible. A ellas se suma la contratación de la opuesta alemana Sina Stöckmann, que puede aportar al equipo en diversas facetas tanto ofensivas como defensivas gracias a su versatilidad.

Con todo ello, la isleña Laura Juan González será el gran baluarte del proyecto, como alma mater de un equipo ilusionado en hacer grandes cosas en este ejercicio. «El objetivo es mantener la categoría, aunque la mejoría de los últimos años nos lleva a pensar que no deberíamos pasar problemas, incluso albergar opciones para afrontar cosas mayores», señaló el presidente del club, Cipriano Darias. «Hemos perdido a una jugadora de enorme potencial como es Laura Grajales, pero como alternativa no solo hemos mantenido la estructura sino que, además, creo que la hemos mejorado».

Y todo ello aderezado con el libreto del estratega argentino Matías Montalbán. Un preparador con una carrera destacada tanto en el ámbito español como internacional, donde ha acumulado una vasta experiencia en roles tan heterogéneos como el de entrenador Principal en la Liga Nacional Argentina Femenina con el Atenas de Córdoba y en la Liga Federal Argentina Femenina con IACC, además de su reciente papel con el equipo masculino de Córdoba Voley en la competición doméstica. «Tenemos a un grandísimo técnico. Lo sabíamos desde que los trajimos de su país. Una persona que nos gustaría mantener durante mucho tiempo, pero somos conscientes de que, tarde o temprano acabarán rifándoselo los grandes de este deporte», aseveró Darias. «Es joven pero tiene muchísimos conocimientos a nivel táctico».

Bajo estos parámetros, el Sayre CC La Ballena calibrará su potencial en la primera jornada ante un rival de altos quilates, en este caso el Avarca Menorca, donde precisamente recaló la cafetera Laura Grajales. Un rival que se proclamó subcampeón de la pasada edición de la Superliga Femenina y que se convirtió en una seria alternativa a los equipos canarios y su particular 'tiranía' isleña. Dicho estreno en el Pavelló Municipal D'Esports de la capital menorquina se llevará a cabo mañana a las 18.00 horas.

