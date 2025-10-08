CV Emalsa GC: Lavado de cara para volver a luchar por los títulos

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:34 Comenta Compartir

Plan renove en el CV Emalsa Gran Canaria para encarar la temporada 2025-2026. Juan Diego García regresa a la Liga Iberdrola para liderar, desde el banquillo, a un cuadro grancanario renovado casi al completo tras una última campaña irregular que cerraba un ciclo excelso de títulos.

El prestigioso técnico onubense (tres Ligas Iberdrola, cuatro Ligas de Perú, cuatro Copas de la Reina y dos Supercopas de España, entre otros logros) llega a la isla dispuesto a «pelear por todos los títulos que disputemos». Para ello, ha confeccionado una plantilla donde se agarra a la mezcla de veteranía (Saray Manzano, Belly Nsungumina, Marina Scherer, Fernanda Maida, Laura Suárez...) y juventud (Alejandra Pavón, Jessica Goyanes, Blanca Arcos, Katie Corelli...), para volver a codearse con los más grandes del territorio nacional y, si le da, también de Europa (CEV Challenge Cup).

Pierde para este curso el Olímpico a la que ha sido una de sus piezas claves durante los últimos cursos. La salida de la cubana Sulian Matienzo, que defenderá los colores de su vecino Heidelberg, ha trastocado los planes de una entidad olimpiloca que, sin embargo, no ha dudado en dar un golpe sobre la mesa con un nuevo grupo que promete emociones fuertes en las buenas y expertas manos de Juan Diego. «Tenemos una plantilla bastante compensada, con jugadoras con una veteranía importante dentro de la cancha y otras jóvenes, incluso algunas noveles dentro de la categoría. Durante la pretemporada hemos demostrado que podemos hacer un muy buen voleibol. Lógicamente todavía nos falta bastante, porque estamos construyendo un equipo completamente nuevo, con nuevo cuerpo técnico… Eso necesita tiempo para madurar y poder ver al equipo ya conjuntado mucho más adelante», relata el propio técnico.

Un tiempo que corre a favor de un cuadro grancanario con mucho margen de mejoría y ganas de sobra para ir puliendo una plantilla a priori compensada y con argumentos para dar mucha batalla en una competición española donde, por pura cuestión de merecimientos y de títulos, siempre se le tendrá en cuenta para aspirar a ganar todos los títulos en juego. Un Olímpico muy cambiado con respecto al curso anterior pero con la misma ilusión y filosofía de siempre.