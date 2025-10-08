El campeón Heidelberg comienza la defensa del título

El encuentro se disputa este jueves a las 20:30 horas en el Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Se acabó la pretemporada y por fin, después de los meses de parón veraniego, tras el título y celebración de la Liga Iberdrola, este jueves arrancan la temporada 2025-26 para el Heidelberg Volkswagen, recibiendo en el Miguel Solaesa al recién ascendido Feel Alcobendas. El encuentro se disputa a las 20.30 horas en el Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg.

En un partido correspondiente a la jornada 7 de la competición y adelantado a este jueves, las de Santi Guerra comenzarán la defensa del título liguero ante el conjunto madrileño del Alcobendas en un duelo marcado por las dudas del técnico grancanario para formar su septeto inicial ante la baja de Sulian Matienzo y las molestias arrastradas por Patricia Aranda en las semanas previas al inicio liguero.

Aún así, las colegiales presentarán un septeto de total garantías con la novedad de poder ver por primera vez como locales en competición a algunas de las nuevas caras del equipo grancanario como la chilena Bea Novoa, la holandesa Anlène Van der Meer, la americana Cara McKenzie, o la joven argentina, que tan buenas sensaciones ha dado durante la pretemporada, Martina Bednarek.

Para el técnico grancanario la pretemporada «ha sido un poco atípica, con la llegada tarde de algunas jugadoras y alguna lesión, pero tenemos muchas ganas de empezar y sumar, y además sumar 3 puntos».

Sobre el rival, Guerra comentó «que es un equipo que conoce muy bien la competición, mantiene el bloque con el que logró el ascenso y sabes que va a ser un equipo muy aguerrido que nos pondrá las cosas muy difíciles en el Miguel Solaesa».

Pero la competición esta semana no termina para el Heidelberg Volkswagen tras su duelo con Alcobendas, ya que el próximo domingo, 12 de octubre, las locales volverán a jugar en casa la que es la primera jornada de Liga Iberdrola, ante el Kiele Socuéllamos, será también en el pabellón de Barranco Seco a partir de las 18.00 horas.

Temas

Iberdrola

Heidelberg