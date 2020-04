Sara Martí: «Sueño con volver al mar»

— Acostumbrada a estar a remojo a diario, ¿cómo está afrontando este confinamiento?

— La verdad es que tanto yo, a título personal, como el resto del equipo que conformamos el Aula de Piragüismo lo estamos llevando bastante bien, sobre todo porque nos hemos marcado una serie de objetivos para mantenernos ocupados. Hay que ver esto, a nivel deportivo, como una parte más del entrenamiento, en la que es fundamental mantenernos activos dentro de casa. Nosotros intentamos no pensar mucho en el mar, que esta ahí y vamos a salir tarde o temprano, pero para que no se nos haga tan duro el tiempo que quede para volver a disfrutarlo.

— ¿Qué es lo más duro de esta situación a nivel deportivo?

— No poder moverte más allá de lo que mida tu casa, además de no tener esa sensación de agua diaria, no sentir tu cuerpo ingrávido en el mar y la gente, sobre todo compartir con los demás. Aunque sea un deporte individual hasta la autoestima te falla al estar solo y sin compañeros.

— ¿Cómo está siendo el día a día para los palistas que normalmente entrenan con ustedes?

— Por regla general se están levantando temprano, dedican la mañana a estudiar, a leer o a formarse en algo, hasta la hora de almorzar. En este punto siguen manteniendo una dieta sana, intentando dejar las golosinas y caprichos solo para el fin de semana. Por las tardes, dedicamos entre una hora y hora y media a entrenar y, a partir de ahí, pues tiempo libre para que cada uno lo dedique a lo que le apetezca.

— A través de redes sociales han compartido diversos entrenamientos estos días. ¿Qué opina de la proliferación de rutinas de ejercicios que, destinadas a la gente, inundan estos días las redes sociales?

— Efectivamente. A través de nuestras redes sociales compartimos los entrenamientos diarios con nuestros palistas, por lo que seguimos en contacto de manera virtual. En cuanto al aumento de estos vídeos y entrenamientos en internet, yo creo que hoy en día casi todo el mundo hace actividad física y que la mayoría la hace reglada y con profesionales. A mi juicio nos desenvolvemos en un sector que está muy bien valorado y que cuenta con profesionales que se preocupan de que las rutinas lleguen al público deseado, identificándose primero como personal cualificado y, luego, detallando a quién se dirige cada vídeo.

— ¿Qué es lo primero que piensa hacer cuando acabe el confinamiento?

— Iré a sacar una piragua, daré 20 paladas y me tiraré al mar desde allí. Pensaba hacerlo con todos mis amigos piragüistas pero, como se prevé que la vuelta a la normalidad también será paulatina, lo haré con quién pueda acompañarme en ese momento.

— ¿Qué es lo mejor y lo peor de quedarse en casa?

— Lo mejor que he podido disfrutar de mi casa y tener más tiempo para leer y lo peor no estar con el resto de mi familia, amigos y el mar.

— ¿Está sacando alguna lección de este tiempo?

— Que tenemos que pasar más tiempo en persona con la familia y los amigos. Eso es lo que verdaderamente importa. .

— Llevan ya muchos años organizando su campus de verano, ¿cómo lo ve para este año tan atípico?

— Está claro que lo primero será esperar a que se acabe el periodo de confinamiento. Hay que armarse de fuerza, paciencia y optimismo para luchar todos juntos contra un enemigo que no conocemos. Tanto Esteban Medina, que codirige el Aula y Livingsea, como yo tenemos todos los detalles preparados contando con nuestro equipo, todos los que se pueden tener, pero no debemos precipitarnos. Pero sí, lo confieso: Sueño despierta con volver a palear al mar.

— ¿En qué estado quedarán este año el Trofeo Rector de la ULPGC o la Copa?

— El Trofeo Rector ya está cancelado para hacerlo con mucho ánimo en 2021, puesto que encima las clases presenciales han acabado. Intentaremos en septiembre hacer algo promocional y gratuito para los universitarios, para quitar ese mal sabor de boca, así como una jornada de puertas abiertas para celebrar la vuelta a la normalidad. En cuanto a la Copa, haremos las pruebas que se puedan a partir de julio, en la medida que sea posible.