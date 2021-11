«Santi siempre fue un claro proyecto NBA; era solo cuestión de tiempo»

Santi López conoció a Aldama cuando tenía tres años, la edad en la que entró en la Canterbury School donde ejerce de director técnico y entrenador. Por sus manos han pasado numerosos jugadores, pero pocos con el talento del drafteado por Memphis, del que solo unos años después de su ingreso en la escuela ya brillaba entre los de su edad... y en categorías superiores a la suya.

- Felicidades por lo que le toca. Supongo que como formador y entrenador se siente orgullo cuando uno de sus alumnos triunfa de esta manera.

- Un poquito nos toca, pero principalmente le toca a él y a sus padres, que lo han apoyado mucho y han confiado en nosotros todo este tiempo. Ha tenido muchas opciones de salir del Canterbury y nunca se han ido. Lógicamente, además de para ellos, es un premio para nosotros ya que como club está claro que es algo muy importante. No todos los días se puede presumir de tener a un jugador formado toda su vida aquí que haya sido elegido en primera ronda de la NBA.

LAS FRASESSUS INICIOS«Comenzó a competir con seis años. Siempre tuvo talento en todas las categorías que jugó»FUTURO«Memphis está renovando su equipo; confían en gente nueva y joven y eso le vendrá bien»

- ¿Se esperaba que fuera elegido en esa primera ronda?

- Nadie se lo esperaba mucho, es verdad, pero tampoco te puedes fiar mucho de las especulaciones que se crean alrededor de un Draft porque siempre hay sorpresas. La NBA está muy profesionalizada y hay mucho seguimiento durante la temporada y ellos van viendo lo que necesitan, y no solo hay jugadores de las mejores universidades deportivamente hablando los que son seguidos. Hay jugadores de universidades de perfiles medias que se cuelan ahí, y justo eso es lo que le ha pasado a Santi. En una conferencia media ha hecho unos números espectaculares, y ahí está el resultado final.

- Usted les habrá dado muy buenas referencias.

- Sí, claro, me han llamado no tanto para aspectos deportivos que eso ya lo han visto ellos, sino para saber cómo es la persona fuera de las canchas, como se comporta en el día a día, cómo es su carácter, etcétera.

- Los hermanos Gasol, Navarro y ahora Aldama. Otra apuesta española de Memphis.

- Sí, también es verdad que Memphis está reformando un poco su equipo y está haciendo muchos movimientos en ese sentido. Eso está bien porque al final estos equipos confían en gente nueva y joven. Creo que es un sitio que le viene muy bien a Santi.

- ¿A qué edad entró en el Canterbury y empezó a jugar?

- Entró con tres años, en primero de preescolar. Empezar a jugar lo hizo con seis, pero ya con tres, cuatro y cinco años en el colegio tenemos la actividad de baloncesto desde que entra, aunque lo vamos enfocando más a juegos, coordinación y esas cosas. Nosotros lo pusimos a competir ya en primero, y además ya lo hacía con los compañeros de segundo y los de tercero.

- Ya tenía maneras entonces.

- Sí, también era el más alto de su clase, luego era un niño de sobresalientes, muy inteligente, muy educado... Sus padres también son de una calidad exquisita. En ese momento ya vimos que era un niño talentoso. Aunque era muy alto lo poníamos de base a subir el balón porque veíamos la habilidad que tenía, y lo hacía perfectamente. Jugó así muchos años, luego ya lo fuimos combinado para que jugara también por fuera, con bloqueos directos, etcétera. Ahora con la altura que tiene, que ya son 2,13 metros, juega de maravilla de exterior, es un lujo para cualquier equipo.

- A usted, por lo tanto, no le sorprende sus notables números en los solo dos años que ha jugado como universitario.

- No mucho, porque yo siempre he confiado en él y siempre lo he hablado con otros entrenadores que para mí era un claro proyecto de NBA. Era muy talentoso, tenía la altura y era cuestión de tiempo. La decisión de salir de la universidad este año creo que ha sido muy inteligente ya que el momento, gracias a esos números, era muy bueno.

- ¿Y ahora qué? ¿Cuáles deberían ser sus próximos pasos?

- Lógicamente ahora está todo en manos de Memphis. Supongo que en principio entrenará con ellos y luego tomarán las decisiones necesarias. Tal y como lo veo yo, aunque lógicamente me puedo equivocar porque los que van a mandar sobre el chico son ellos, la perspectiva pinta bien, ya que estamos hablando de un equipo que está renovando su proyecto, con gente joven, y las condiciones de Santi son muy buenas.

- Lo veremos, supongo, en las ligas de verano de la NBA.

- No lo sé, imagino que ahora irá para Estados Unidos y allí le dirán lo que quieren de él.

- ¿En la actualidad hay más Aldama en el Canterbury?

La verdad es que no. Es muy difícil. Tenemos muchos jugadores de nivel pero no a su nivel de talento. Es verdad que en su etapa de infantil, con el crecimiento, tuvo que parar porque le dolía las rodillas, algo normal. Pero en todas sus categorías siempre fue un jugador muy talentoso. Además siempre jugó en su categoría y en superiores, y en ambas destacaba.

- Lleva muchos años formando jugadores en el Canterbury con señas de identidad muy definidas, donde se forma, a la par, académica y deportivamente.

- Sí, este proyecto me gusta mucho. Este es un colegio privado que ha apostado por el baloncesto como formación integral de sus alumnos. Es cierto que la parte académica es muy buena, se valora mucho, y luego lo complementamos con el deporte, que al final es una parte más de su formación personal.

- También están trabajando con futuras promesas africanas.

- Sí, llevamos unos años con ello. Hemos ido poco a poco. En principio el proyecto comenzó para ayudar a niños de países desfavorecidos y fuimos integrando a un niño por año. Y todo ha ido genial: el primero de todos está jugando actualmente en la D-League; el segundo se acaba de graduar ahora en Siracusa y así otros más. Digamos que los primeros que llegaron ya tienen su recorrido académico-deportivo. Por poner un ejemplo, Souleymane Diakité, que está estudiando ingeniería informática en New Jersey, una carrera muy dura, recibió el galardón de mejor alumno hace unos meses. Son alumnos que vienen de África, sin hablar inglés, que llegan al Canterbury y al final se van a Estados Unidos e, incluso, llegan a destacar por su dotes tanto académicas como deportivos. Les ayudados a mejorar y a cambiar literalmente sus vidas, en todos los sentidos, porque son oportunidades que en su país de origen no tienen.