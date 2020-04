Santi Aldama, un MVP bajo lupa más allá del charco

Su debut tras la lesión y su carta de presentación despertaron interés en Estados Unidos y en España, y Aldama lo percibe. «Noto que se fijan más en mí desde el Eurobasket porque me di a conocer, pero, al final, lo importante es el trabajo», expone, al tiempo que sale al paso de las continuas comparaciones con Pau Gasol por su altura, talento y versatilidad en el juego. «Es un honor que me comparen con Pau, pero es único, no hay nadie como él», indica un joven con sueños por cumplir.

Confinado con un amigo en Maryland y aislado en la isla durante dos semanas

Santi Aldama lleva varias semanas con su familia, pero su aventura en Estados Unidos no fue sencilla hasta su retorno a casa.

«Cuando me dijeron que se cancelaban las clases, que lo hicieron de un día para otro, parecía que serían dos o tres semanas e íbamos a volver, pero, al final, me quedé en casa de un compañero un par de semanas hasta que cancelaron el resto del curso y ya volví a España», expone, al tiempo que agrega que «tardaron más en confinarse, podía salir cuando estaba allí, pero no lo hacía porque ya veía como estaba la situación en España y no quería arriesgarme a coger el virus y menos pasarlo».

«La gente ya iba siendo consciente, guardaba las distancias y, cuando volvía a España, el gobernador de Maryland decretó el confinamiento», recuerda.

Aldama incide en que «decidí volver a casa porque son momentos complicados y no sabes hasta cuando vas a tener que estar así, por lo que es mejor estar con tu familia. Estuve dos semanas de aislamiento en mi habitación tras el viaje por precaución y ya estoy haciendo vida normal dentro de mi casa».

Tras los pasos familiares

Santi es hijo de Santi Aldama y sobrino de Santi Toledo, dos jugadores con pasado en el Granca, club con el jugó una Minicopa invitado, pero se formó en el Canterbury. «Desde pequeño veo al Gran Canaria; estoy en mi etapa universitaria y todo se andará, pero sería bonito jugar en el equipo de mi isla».