Rogelio Peñate no puede cumplir con sus objetivos en Paraguay por una avería

Tras una durísima temporada, Diego Domínguez y el copiloto grancanario Rogelio Peñate se la jugaban en la última cita del Supercampeonato Petrobras de Rally 2021 (Paraguay) donde debían conseguir la victoria para lograrlo, pero la fortuna les dio de lado y el título se les escapó de las manos.

Nada más comenzar la prueba, en el primer tramo cronometrado, el coche se paraba misteriosamente y aunque se volvía a poner en marcha tras muchos cambios en las piezas electrónicas del vehículo, lo hacía después de más de veinte minutos transcurridos.

Con las opciones completamente destrozadas, el equipo sólo se dedicaba a seguir con el ritmo impuesto en un principio, con los mejores tiempos se iban sucediendo en cada uno de los tramos, aunque en la general no servía prácticamente para nada. Además, estuvieron las dos jornadas pendientes que les descalificaran al haber sobrepasado el retraso máximo permitido.

Estas eran las palabras del embajador de Gran Canaria Isla Europea del Deporte al terminar la prueba: «En la primera curva del primer tramo, el R5 decidió pararse y no darnos la oportunidad de luchar el campeonato. Después de 20 minutos, logramos encontrar y solucionar la avería eléctrica. Esto ocasionó un exceso de penalización que nos hacía empezar en Rally2 (re-enganche). Tras una buena etapa, y estando en el Top 3 en cada tramo, en la última curva pasando meta del último tramo nos íbamos fuera sin posibilidad de volver. Así son los rallys, y así somos nosotros. Ya pensando en la siguiente».

Peñate, fiel a su espíritu ambicioso, mira al futuro con optimismo y ganas de desquitarse de esta pequeña decepción que, sin embargo, en absoluto enturbia su reluciente temporada tanto dentro como fuera de España: «Acabo de recibir un premio en mi tierra que me llena de orgullo y que tuvo que recoger uno de mis hijos por estar compitiendo fuera. Ser reconocido en Gran Canaria ahora y en ocasiones anteriores supone un aliciente más para mí y, sin lugar a dudas, me da más ganas de seguir buscando retos en mi carrera. Por suerte, no me faltan proyectos ni propuestas y, tras un pequeño descanso, regresaré con más fuerza».

El deportista de Santa Lucía reconoce que, además de buscar siempre los primeros escalones del podio, supone un gran logro mantener el nivel de actividad que lleva caracterizando su carrera desde hace años, lo que habla a las claras de su prestigio en el circuito internacional y valida sus condiciones privilegiadas a la derecha del conductor. No todos los de su gremio pueden decir lo mismo y Rogelio Peñate así lo valora.