Rogelio Peñate clausura 2021 con un desafío monumental: los 500 rallys

Rogelio Peñate puso colofón final a la temporada 2021 convocando en el restaurante El Sitio Ibérico, de Vecindario, a todas las personas que apuestan por sus proyectos: instituciones, colaboradores, prensa y amistades. Lo hizo, como no podía ser de otra manera,cumpliendo con todos los protocolos sanitarios en vigor.

La temporada 2021 ha vuelto a ser todo un éxito para el copiloto más internacional de toda Canarias y posiblemente de España y con más proyección fuera de nuestras fronteras. Rogelio Peñate suma un total de 440 rallys disputados a lo largo de sus 23 años de carrera deportiva. Y se ha puesto como meta los 500: «Creo que voy a poder llegar a los 500 rallys, es una meta que me he puesto y voy a intentar llegar a esa mítica cifra en varios años que me quedan en competiciones al máximo nivel», apuntó.

Un año que ha estado lleno de nuevas emociones, con 26 pruebas celebradas en 8 países diferentes, y a la derecha de 7 pilotos con 5 nacionalidades distintas. Varias victorias en la general absoluta y muchos podios logrados en diferentes categorías.

La temporada empezaba con el piloto paraguayo Diego Domínguez con el que rozó ganar el Campeonato Nacional de Paraguay con uno de los Hyundai i20 R5 oficiales.

Uno de los pilotos que se sumó este año a sus proyectos es el boliviano Bruno Bulacia con el que conseguía varios podios en el Campeonato Tricolore de Italia con un Skoda Fabia Rally2 del equipo Delta Rally.

En Canarias, el piloto lanzaroteño Juan Carlos de la Cruz contó con Rogelio Peñate para luchar por el Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallys, cosa que hicieron hasta el último rally, sumando finalmente un subcampeonato provincial.

Su profesionalidad se volvió a juntar con una de las grandes promesas del automovilismo español, el piloto catalán Gil Membrado, que con solo 13 años compitió en pruebas de Letonia, Lituania y Estonia con un Peugeot 208 R2. Hay que indicar que este piloto ha sido Campeón de Europa Junior en RallyCross.

El piloto mexicano Alejandro Mauro contó con la experiencia de Rogelio para competir en Francia y España (Rally España Cataluña WRC) con uno de los nuevos Renault Clio Rally4, primicia en el momento del estreno.

Y un año más se volvió a juntar el binomio favorito de Canarias: Yeray Lemes y Rogelio Peñate, que se hicieron con tres victorias en cuatro rallys disputados, la primera en el Trofeo Ibérico en el Rally Villa de Adeje, la segunda en el Rally Islas de Los Volcanes, valedera para la Copa de Rallys en Tierra y la tercera en el Rally Isla de Lanzarote, valedera para el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, consiguiendo además la 10º plaza en el Rally Islas Canarias estrenando un Hyundai i20 Rally2.

La promesa andorrana, Alex Español con sólo 20 años, fue el último de los pilotos en contar con Rogelio Peñate para acelerar su aprendizaje. Juntos consiguieron el 100% de podios en las dos pruebas que disputaron juntos a bordo de un Peugeot 208 Rally4 dentro de la Copa de España de Rallys en Tierra.

Por supuesto, nada de esto se podría dar sin la inestimable colaboración de las instituciones como Gran Canaria Isla Europea del Deporte y Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana, y también al grupo de empresas que le apoyan: Bp El Taro, Centro Juan Naranjo, Bingo Lujan, Joaquín Servicios Agrícolas, Copistería Cervantes, El Sitio Ibérico, UD Las Palmas y Hotel Rural Triana.

