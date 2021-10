LUCHA CANARIA El presidente cesado, Francisco Rivero, podría no autorizar la lucha solidaria por La Palma La situación está llevando a un estado de frustración e impotencia a los organizadores, que ya tienen todo organizado

La situación de la pandemia, una administración representada por la Dirección General de Deportes que mira para otro lado con un presidente ilegal, que incumple los Estatutos de la propia Federación; un decreto ley que prohíbe la lucha canaria y que no ha sido modificado (se espera por enésima vez, que se haga hoy jueves), y unos presidentes insulares que se tapan los ojos ante la realidad, tienen al vernáculo deporte en situación crítica y de parálisis.

La única noticia agradable era que un grupo de luchadores, capitaneados por Abián Guillén, se unieron para realizar una luchada solidaria en favor de los damnificados por el volcán de La Palma. En los primeros días del anuncio recibía el beneplácito y el apoyo del presidente de la federación canaria, Francisco Rivero y de las federaciones insulares. Con el paso del tiempo se está volviendo más complicado para los promotores de la idea y que tiene a los luchadores participantes soliviantados, por el cambio de opinión del máximo organismo de la lucha.

Esta semana está previsto convocar una Junta de Gobierno para aprobar la mencionada luchada, noticia confirmada por algunos presidentes a este diario. El presidente regional , que sigue ejerciendo a pesar de que eso va en contra del art. 17 apartado e de los Estatutos de la propia federación canaria, ha comunicado al luchador Abián Guillén que ellos no son nadie para organizar esa luchada, que solo la federación regional tiene esa capacidad, e instan al propio Abián Guillén y los que la han organizado y conseguido múltiples apoyos, incluido que sea televisada para Canarias y el resto de España, que se aparten y dejar el mérito al presidente Rivero y su ya escuálida junta directiva.

En caso que sigan adelante con la luchada solidaria, advirtió con no convocar la Junta de Gobierno para no tener que aprobarla, y ello está llevando a un estado de frustración e impotencia a los organizadores, que ya tienen la cartelería, entradas, cuenta corriente, y demás cuestiones, preparadas para comenzar la venta.

Algunos presidentes insulares están incrédulos con esto, y creen que Rivero convocará, como se había comprometido, Junta de Gobierno esta semana y que se aprobará dicha luchada sin problemas.

Si no se cumple con lo acordado, dejará en delicada situación no solo al presidente Rivero, que por Estatutos está cesado pero sigue en el poder, sino a los propios presidentes insulares que le apoyan, o al mismísimo Manolo López, director general de Deportes, que no se ha pronunciado públicamente sobre lo que está sucediendo y que ahora busca un consenso entre las partes, proponiendo una reunión para la próxima semana con el objetivo de llegar a un acuerdo.