Preparados para el despegue total

La euforia y la adrenalina del derbi deben transformarse ahora en letalidad. Porque la UD afronta su visita a Lugo con la moral por las nubes, pero también con cierta necesidad de hacerse fuerte lejos del Gran Canaria, donde todavía no ha vencido. Ganar fuera supondría espantar fantasmas del pasado y una bombona de oxígeno para las próximas salidas, a la par que más convicción aún en las ideas y la buena dinámica que atraviesa ahora mismo Las Palmas, candidata a todo por méritos propios y buen hacer. Tumbar al Lugo para terminar de despegar. Tres puntos para volar en la tabla clasificatoria.

Lejos queda ya, parece, la montaña rusa amarilla. Ahora, los de Mel exhiben poderío, identidad y ambición. Con tan solo una derrota en diez jornadas, dentro de los puestos de promoción de ascenso y habiendo superado con éxito los enfrentamientos contra los conjuntos de arriba, Las Palmas debe demostrar que no se tambalea ahora contra los que el curso pasado eran iguales. Ahí siempre suele pecar la UD. Pero no esta UD, que está destinada a cosas grandes y a la que le va la fiesta. La palabra ascenso ya no sonroja a nadie. Al contrario. Es un objetivo de puertas para adentro. Un reto que quiere y merece la afición grancanaria.

Y a ello que va la escuadra isleña a Lugo, que ayer le tocó madrugar para poner rumbo a Santiago (desde las cinco de la madrugada ya ponían rumbo al aeropuerto). Todavía no ha caído la victoria como visitante y la pelearán con todos sus argumentos los pupilos de Mel, que ya avisó que no habrá lluvia de rotaciones, si acaso dos o tres cambios en el once.

Así pues, Raúl Fernández se mantiene fijo en el arco. En defensa podría descansar Lemos, héroe en el derbi, ya que acabó el encuentro con mucha fatiga muscular. Y aunque Ale Díez sería el relevo natural, todo apunta a que Eric Curbelo se desplazará al carril derecho, mientras que Ferigra mezclaría en la zaga con Navas. Cardona seguiría en banda izquierda. Por delante, en la sala de máquinas, habrá que ver cómo está Enzo, pero en principio jugará con Mfulu en el centro del campo. Pejiño ocuparía un extremo, mientras que Pinchi, que viene de sumar buenas actuaciones, ganaría la tostada al joven Moleiro. Viera haría de enganche y en punta también podría haber descanso para Jesé Rodríguez, que dejaría sitio a Sadiku.

Con todo, Las Palmas peleará con uñas y diente sus tres primeros puntos en la península. Argumentos y moral le sobra para conseguirlos. Ahora solo toca llevarlo a la práctica esta noche.

- Alineaciones probables:

Lugo: Vieites; Campabadal, Alende, Ros, Lebedenko; Hugo Rama, Fernando Seoane, Señé; Gerard Valentín, Manu Barreiro y Chris Ramos.

Las Palmas: Raúl Fernández; Eric Curbelo, Raúl Navas, Erick Ferigra, Cardona; Pinchi, Mfulu, Loiodice, Pejiño; Jonathan Viera y Sadiku.

Árbitro: Ávalos Barrera, del Comité catalán.

Campo: Anxo Carro.

Hora: 20:00.