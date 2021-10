Porfi Fisac exige más a sus jugadores: «Debemos mejorar aún muchas cosas»

Porfi Fisac quiere más de su Gran Canaria en este inicio de curso. El entrenador jefe de los amarillos aprendió una lección muy clara el pasado fin de semana en Andorra, donde a pesar de remontar un resultado inicial muy adverso no le valió para ganar. «Tenemos muchas cosas a mejorar aún. Ofensivamente no estamos siendo regulares con nuestro tiro, nos cuesta llegar a veces a compartir el balón y a tener un número de asistencias lógicos y normales en esta Liga. Y defensivamente, a veces nos falta ese momento de sufrir. Creo que en esta Liga debemos ser conscientes de que cualquier partido se gana si llegas al estado de sufrimiento, no te vale con el estado del agotamiento. En esas dos cosas todavía me está costando trabajar con ellos, porque es un grupo que está bien, con buen actitud pero no estamos llegando a ese estado final que es el siguiente al esfuerzo, donde no vale parar. Vale seguir trabajando», valoró en la previa del encuentro de este domingo (12.00 horas) ante el Coosur Real Betis.

Un rival, el sevillano, del que resaltó sus numerosas virtudes a pesar de su timorato inicio de temporada (solo ha sumado una victoria). «Creo que estamos ante una Liga en la que hay una igualdad absolutamente importante, en la que está fastidiado ganar. Betis es uno de esos equipos que ha hecho muy bien las cosas, que está trabajando muy bien. Ahora mismo lo que te marca es cómo ha sido tu calendario, que te puede beneficiar o lo contrario. Jugó con nosotros en pretemporada, sabemos del potencial de sus jugadores, tiene las ideas de juego muy claras y definida y que, por lo tanto, será un rival muy complicado», valoró el segoviano.

Añadió además Fisac, que su equipo ha arrastrado algún problema físico durante la semana. «Cuando vienen las derrotas siempre vienen los percances, y en este sentido estamos teniendo algún problema en el puesto de escolta, con Dylan Ennis y Chris. No han podido entrenar con regularidad, y esperemos que a partir de esta tarde (por ayer) puedan ir haciendo algo para tenerles en el partido. Espero que sí lleguen. Físicamente es lo más complicado que tenemos, junto con un pequeño esguince de tobillo de Khalifa, que en este caso lo está superando bastante bien; el resto está bien», declaró.