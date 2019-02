Mireia Belmonte regresa «con muchas ganas» y con la mirada ya en el Mundial

"He empezado con muchas ganas este 2019. Comencé a entrenar hace escasamente un mes y me estoy poniendo en forma. Me lo tomo con paciencia e intentado disfrutar de lo que hago cada día", ha señalado la nadadora catalana en el CN Metropole de Las Palmas de Gran Canaria, donde el equipo español prepara estos días el Mitin de Titano, que se disputará la semana próxima en San Marino.Al término del entrenamiento de este jueves, Belmonte ha reconocido a los periodistas que se encuentra "mejor" y que tiene claro que el objetivo de este año es el Mundial de Corea."Pero primero hay que hacer las mínimas del Campeonato de España, así que hay que ir quemando etapas y no pensar solo en el objetivo final, sino en lo que me toca este año", ha precisado la mejor nadadora española de todos los tiempos.Para Belmonte, estar estos días en Canarias, entrenando en febrero al aire libre a 20 grados es una experiencia "diferente", aunque la concentración se celebre en un club que ya conoce por anteriores estancias de la selección.

"Esta es una semana diferente por estar fuera de casa y por entrenar con una piscina que no tiene nada que ver con la que tenemos en el CAR", ha señalado, en referencia al Centro de Alto Rendimiento de San Cugat (Barcelona).