Pedri González, bandera de Canarias

La convocatoria de Pedri González (25/11/2002) para disputar la Eurocopa que arranca el 11 de junio es la sonrisa de todo un archipiélago. Forjado a fuego alto en Barranco Seco y rompiendo los límites de edad para dar el salto al fútbol profesional, la trayectoria del mediapunta es meteórica. De División de Honor a la UD Las Palmas, al Barça y a la selección española absoluta en poco más de un año. Y cuando Luis Enrique, el pasado lunes, hizo oficial la lista de los 24 elegidos para la fase final del torneo, se confirmó lo que era un secreto a voces. Ese niño imberbe de 18 años que ha quemado etapas a pasos agigantados estaba entre sus favoritos. Así, el de Tegueste seguirá los pasos de sus paisanos David Silva y Pedro Rodríguez, que saben lo que es conquistar el Europeo.

El suyo es un talento precoz. Un futbolista con el descaro de un juvenil y la madurez de un doctorado en el deporte rey. Unas cualidades que le corren por las venas y que Pepe Mel fue capaz de detectar a tiempo para que vistiera el amarillo de la UD. Con 18 años es fijo al lado de un tal Leo Messi en el FC Barcelona. A lo mejor les suena. En su primer curso como blaugrana a las órdenes de Koeman sumó 52 encuentros (37 de Liga, siete de Champions League, seis de Copa del Rey, donde se coronó, y dos de Supercopa). Ahora, y luego de debutar con la absoluta ante Grecia con Luis Enrique a los mandos con 18 años y solo cuatro meses, disputará su primera Eurocopa, aunque no se espera que sea la última. Ni mucho menos.

Tres partidos ha jugado Pedri con la Roja, que ahora peleará por seguir el camino de Silva o su tocayo Pedro Rodríguez, ambos campeones de Europa. El de Arguineguín, con un palmarés intachable y abrumador, es el ejemplo más claro de cómo se deben dar los pasos hacia el éxito. Así pues, Silva estrenó su currículum internacional con la Eurocopa de Austria y Suiza en 2008. No conforme, se proclamó campeón también del Mundial de Sudáfrica en 2010 y repitió, tan solo dos años después, en 2012, la conquista del cetro europeo, en Polonia y Ucrania. Pedro Rodríguez, por su parte, primero ganó la Copa del Mundo de 2010 y luego se anotó la Eurocopa de 2012. Casi nada. También vistieron la Roja dos referencias en Gran Canaria, como lo son Vitolo, campeón de Liga días atrás con el Atlético de Madrid y Jonathan Viera, el ídolo de La Feria. Desde el año 2000, cuando Juan Carlos Valerón entró en la lista para la Euro de Bélgica y los Países Bajos, siempre ha habido presencia canaria en la Eurocopa.

El teguestero será el jugador más joven en competir con España en una fase final, pues cumple en noviembre, así que llegará a la cita por el título con 18 años. El récord de precocidad lo tenía Miguel Tendillo, que con 19 años jugó el Mundial de 1982. Le seguía la leyenda Iker Casillas con la Euro del 2000. Pedri, que se ha ganado el respeto y la mirada profunda del mundo entero, está llamado a marcar una época en el fútbol español. Con Iniesta como referencia, el canario sigue trabajando como siempre, viviendo, además, una vida normal en Barcelona junto a su hermano Fernando, solo un año mayor que él. No se sube a las nubes, tampoco se endiosa con la fama. Solo quiere tener un balón cerca para bailar sobre el césped. Y en unas semanas representará a su país en una Eurocopa. Si todavía no le conocen, apunten su nombre. El chaval no es malo.