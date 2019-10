Oportunidad de oro para dar un salto

Una victoria por Drolé y por todas esas campeonas que luchan por derrotar el cáncer de mama. La UD tratará de regalarle el triunfo al futbolista africano, recientemente operado de tibia y peroné, y a todas esas valientes que miran con vigor a los ojos de la enfermedad. Los pupilos de Pepe Mel buscarán alargar la eterna sonrisa del costamarfileño dejando los tres puntos en el Gran Canaria. Los amarillos vuelven a casa eufóricos, tras conseguir nueve puntos de los últimos nueve posibles. A velocidad de cohete, Las Palmas ha ascendido en la tabla clasificatoria hasta el punto de situarse a orillas de los puestos de promoción de ascenso. Y, de hincarle el diente al equipo gallego, el representativo podría dar un zarpazo a la tabla clasificatoria, colándose así en los playoffs.

La Unión Deportiva, que espera poder convertir por fin el recinto de Siete Palmas en un fortín, se presenta al duelo de este domingo con el cartelito de uno de los conjuntos más en forma de la categoría, pero que eso no pierda la perspectiva: aún no se ha hecho nada. Toca seguir jugando, seguir creciendo y, a poder ser, seguir ganando partidos. Ante el Deportivo, equipo herido pero que estrena entrenador, Luis César Sampedro, se antoja importante sumar de tres, lo que alargaría la racha airosa del combinado isleño y otorgarían aún más tranquilidad y, cómo no, todavía más credibilidad al trabajo de Mel.

Especial atención tendrá que poner en la portería, donde no podrá contar ni con Josep Martínez (concentrado con la sub-21) ni con Raúl Fernández (recuperándose aún), por lo que debutará Álvaro Valles, que ya en pretemporada dejó buenas sensaciones en los partidos en los que le tocó defender el arco. De resto, pocos cambios se esperan en la alineación. Eso sí, habrá que ver cómo gestiona el técnico la baja por sanción de Ruiz de Galarreta, la brújula del equipo. Todo hace indicar que Kirian Rodríguez se hará cargo del timón y las riendas del combinado insular.

Así pues, con Valles intentando cerrar el candado de sus palos, Mel tocará muy poco la alineación, pues es partidario de cambiar poco lo que funciona. En línea de cuatro, Álvaro Lemos cogerá el carril derecho, pues el gallego se ha hecho indiscutible ya en ese costado. Por la izquierda, otro inamovible, Alberto De la Bella. El zurdo está sumando una barbaridad tanto en defensa como en ataque y ya nadie le saca de ese puesto. En la zaga, Aythami Artiles y Martín Mantovani volverán a mezclar para dejar a cero el marcador, pues Mauricio Lemos no llega al choque y no entra en convocatoria. Por delante, en la sala de máquinas, con Fabio como fijo, Kirian Rodríguez y Javi Castellano pugnan por la vacante que abre Galarreta. El tinerfeño parte con ventaja. En los extremos, por la izquierda, Pedri. La magia y el virtuosismo al servicio del colectivo. Por la derecha, Srnic, al que se le está resistiendo el gol pero que está dejando buenos detalles. En la zona de enganche y como artificiero máximo de este grupo, Jonathan Viera. En la punta de ataque, Pekhart buscará seguir mordiendo redes, ya que Narváez se cayó de la lista por un golpe.

Por su parte, el Deportivo tendrá que sacar fuerzas de donde hagan falta para romper su grave crisis de resultados que le mantiene en las posiciones vergonzantes de la tabla, con solo catorce jugadores de la primera plantilla disponibles, y con el aire fresco que ha supuesto el cambio de entrenador y que ahora debe confirmarse en el césped. Los blanquiazules, ahora con Luis César Sampedro al frente, han puntuado en sus siete últimas visitas en Liga, entre Primera y Segunda División, a Gran Canaria, pero al técnico no se le dan nada bien los estrenos: dos victorias, un empate y seis derrotas en sus estrenos con los equipos a los que ha dirigido. Con el grancanario Vicente Gómez como brújula en su equipo, espera romper sus registros defensivos, ya que es uno de los equipos más goleados de la categoría.

Con todo, el partido invita a conseguir la cuarta victoria seguida. El rival, en cuadro y con una inercia negativa tremenda. Las Palmas, en las nubes tras vencer y convencer en las últimas tres jornadas. Oportunidad de oro para colarse en los puestos de promoción de ascenso y disfrutar del momento, que ya vendrán tiempos revueltos. Esto es Segunda.