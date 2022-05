Omayra Farías: «Las mujeres empezamos a ser mayoría en este deporte»

Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 mayo 2022, 13:41

Tiene 26 años, lleva jugando a tenis playa desde niña y es la actual número 34 del mundo.Omayra Farías, natural de Las Palmas de Gran Canaria, espera llegar a lo más alto en el Sand Series ITF Beach Tennis Gran Canaria, uno de los torneos de tenis playa más importantes del mundo que se celebra del 17 al 22 de mayo en la Playa de Las Canteras. Número 2 en el ranking naciona l, tres veces campeona estatal y 8 veces campeona de Canarias, Omayra tiene claro que va a dar lo mejor de sí misma para llegar a lo más alto en un deporte que es su pasión.

¿A qué edad comenzaste con el tenis playa y por qué?

Mi madre es jugadora, y desde muy chiquitita con 12 años la iba a ver jugar. Mi madre es Noa Farías, campeona de España 2020 en veteranos y este año se proclamó subcampeona.

¿Se puede empezar directamente con el tenis playa o es necesario pasar antes por el tenis?

Yo no pasé. Sí es verdad que cuando vienes de otro deporte de raqueta es más fácil integrarte, pero yo crecí con la pala de tenis playa en la mano. Lo que engancha se ve a simple vista, es un deporte diferente, es en un territorio, la playa, que llama mucho la atención, que no es tan estricto como en otras disciplinas, puedes estar todo un día, descansas, tomas un baño, vuelves a entrenar… es más ameno, te diviertes más.

¿Cómo ha sido su evolución? ¿Crees que el tenis playa vive en estos momentos su auge?

Sí, sí, sí, cuando yo empecé éramos 12 jugando en una pista. Ahora vas a la playa y está todo lleno de jugadores y esto sigue creciendo. La gente pasea por Las Canteras y se para a mirar y a preguntar qué deporte es este. Y con el tenis playa hay dos opciones, o te encanta desde el principio o lo pruebas y ya no vuelves, pero a la mayoría les gusta.

¿Podríamos decir que se trata de uno de los deportes más paritarios? ¿Cuál es el promedio de mujeres jugadoras?

Cuando yo empecé, los cuadros de masculinos eran enormes y en femeninos éramos unas diez parejas. Ahora en Gran Canaria los de femeninos se llenan y en los de hombres empieza a haber menos jugadores. En los últimos campeonatos nacionales las mujeres hemos sido mayoría. Es un orgullo que las mujeres puedan practicar este deporte y que por supuesto nos apoyemos entre nosotras y que crezca.

¿Qué les dirías a las chicas que os ven desde fuera y piensan en probar?

Yo siempre digo que se tienen que descalzar, que cojan una pala y que prueben el tenis playa, que les va a gustar. Si vienen de otro deporte de raqueta cien por cien les va a gustar y si no, lo vas a coger super rápido, es un deporte que llama mucho la atención, es muy fácil de aprender, gusta mucho y yo animaría a las chicas y a los chicos que lo prueben y que le den una oportunidad, que seguro que les va a gustar.

¿Qué tiene Gran Canaria de especial para el tenis playa?

La playa de Las Canteras es la mejor playa capitalina de España, el tiempo ayuda mucho, porque se puede practicar casi durante todo el año y además nos dejan bastante libertad para practicar este deporte, dan muchas facilidades. Si hay hueco, puedes montar tu red y practicar durante todo el día con tus compañeros sin ningún tipo de problema. Hay países donde no es así, o comunidades donde no hay las infraestructuras necesarias, o áreas de ocio para ello.

¿Cuál es la referencia que tienen los jugadores de fuera sobre Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria?

A nivel de tenis playa no creo que haya jugador que no conozca el Sand Series ITF Gran Canaria, porque es de los mejores torneos a nivel mundial, es increíble. Yo que he estado en muchos torneos y he conocido a mucha gente y no conozco a nadie que no hable bien del clima de la isla de Gran Canaria, de la playa de Las Canteras, que es de las mejores del mundo para celebrar este tipo de competiciones, se dice que la organización es de las mejores y yo lo confirmo. Una siempre tira para la tierra, pero sí, es de las mejores.

En estos momentos compaginas estudios y deporte ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué sacrificios conlleva?

Estudio por las tardes un ciclo superior y este año me cuesta bastante porque no puedo dedicar tanto tiempo a los entrenamientos, pero trato de organizarme para poder asistir a competiciones internacionales importantes y mantener el ranking. Entreno tres veces en semana, pero es cierto que llegan los fines de semana y estoy todo el tiempo pegada, me da el final del día en la playa, jajaja.

¿Cuáles son tus objetivos en estos momentos?

Acabo de cumplir el más inmediato que tenía, ganar el campeonato de España y lo que queda de año me gustaría permanecer en las top30 de mundo. Tendré que estudiar lo máximo posible este mes que queda y seguir entrenando durante todo el verano para poder competir al mejor nivel en los mejores torneos y ante las mejores.

¿Te ves en lo más alto?

Verme me puedo ver, pero ya una vez que superas un ranking es muy difícil subir, cuando ya están en el top 20 hacen falta muchos puntos para seguir subiendo. Ahora mi prioridad es intentar mantenerme y subir, pero yo lo voy a dar todo para llegar a lo más alto.

¿Y para el Sand Series ITF Beach Tennis Gran Canaria? ¿Con qué expectativas llegas?

Está bastante complicado, como ya te comenté es de los mejores torneos a nivel mundial y van a venir las mejores. El año pasado llegué a cuartos de final, la mejor posición en los últimos años y este año me gustaría volver a llegar a cuartos y si se puede un poquito más lejos.

¿Por qué no debe el público perderse esta competición?

No se lo pueden perder, tanto los que lo conozcan como los que no, lo van a disfrutar muchísimo. Van a estar los mejores jugadores del mundo, van a poder disfrutar del espectáculo y además van a poder disfrutar de la playa de Las Canteras.