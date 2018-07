Neymar acompaña a Cristiano Ronaldo y Messi en el adiós prematuro

Neymar, que concluyó tercero en el FIFA Balón de Oro de 2015 tras Messi y Cristiano Ronaldo y en el The Best de 2017 después del luso y el argentino, no pudo coronarse en el aspecto colectivo con su equipo y por tanto en el individual tampoco pudo aprovechar la despedida en octavos de los otros dos miembros del 'tridente estelar' del fútbol universal en los últimos años.

Messi fue el primero en caer en Rusia 2018, al perder en el primer encuentro de octavos ante Francia (4-3), mientras que Cristiano Ronaldo sucumbió en el siguiente encuentro, el mismo día, con la derrota de Portugal frente a Uruguay (2-1).

Seis días después el que dijo adiós fue Neymar, aunque una ronda más adelante, en cuartos de final, al perder ante la selección de Bélgica.