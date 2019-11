SEAT Mii electric: comenzar la casa por los cimientos

Eléctrico discreto

Convertido a eléctrico a partir de un bastidor diseñado para soportar tecnología térmica, el Mii BEV (Battery Electric Vehicle) es un utilitario que no presume específica u ostensiblemente de ser eléctrico, pues su parrilla no es ciega; las llantas son muy vistosas (16”), pero no están optimizadas aerodinámicamente; y la recarga se realiza aprovechando la misma trampilla del depósito de gasolina, por lo que a simple vista pasa por uno de los muchos enemigos de Greta Thunberg.

Sendos vinilos en las puertas delanteras con el texto “Miielectric”, y otro en el portón del maletero, además de unas llantas específicas de 16” y los retrovisores externos con el indicador integrado, son los únicos detalles que delatan exteriormente a la versión más limpia del Mii.

El habitáculo pasa igualmente desapercibido, pues tan solo cambia la inserción del frontal del tablero, con la mención “Mii Electric en el lateral derecho, a la que se suma el volante, pomo del cambio y sable del freno de mano tapizados en cuero, además de la inclusión de una nueva luz ambiental, visible en la oscuridad.